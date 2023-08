Baby von Hund gebissen

In Regau ist ein Baby von einem Hund gebis­sen wor­den. Das Tier soll die Tür zum schla­fen­den Kind selbst geöff­net haben.

Eine 32-jäh­ri­ge Wie­ne­rin war am 17. August 2023 mit ihrem sie­ben­ein­halb Mona­te altem Baby bei ihrer Freun­din in Regau zu Besuch. Gegen 09:00 Uhr leg­te die Mut­ter ihr Baby zum Schla­fen in einen Neben­raum im Erdgeschoß.

Hund soll Türe selbst geöff­net haben

In einem unbe­ob­ach­te­ten Moment lief der drei­jäh­ri­ge Hund der Freun­din, ein Rüde (Mala­mut-Schä­fer-Misch­ling) zu dem Baby ins Zim­mer. Der Rüde soll selbst die Tür geöff­net haben und ver­letz­te das Kind durch einen Biss. Das Baby erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des, wur­de von Ret­tung und Not­arzt ver­sorgt und ins Kran­ken­haus gebracht, berich­tet die Polizei.