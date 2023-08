Bei Räumung randaliert – 51-Jähriger in Haft

Ein 51-Jäh­ri­ger soll Mitt­woch­vor­mit­tag drei Unter­neh­mer bedroht haben, die von einer Woh­nungs­ge­nos­sen­schaft mit der Räu­mung des Dach­bo­dens eines Mehr­par­tei­en­hau­ses beauf­tragt wurden.

“Die Unter­neh­mer befan­den sich vor dem Mehr­par­tei­en­haus, als der Ver­däch­ti­ge aus dem Bezirk Gmun­den die Dro­hung von einem Fens­ter hin­aus­schrie. Wei­ters warf der Mann Mau­rer­trö­ge, eine Lei­ter, einen E‑Scooter und einen Feu­er­lö­scher aus dem Fens­ter in Rich­tung der Bedroh­ten. Durch die Lei­ter wur­de der Bus der Räu­mungs­ar­bei­ter beschädigt.

Bei der Zufahrt der Poli­zis­ten zur Ein­sat­zört­lich­keit konn­te der 51-Jäh­ri­ge zu Fuß unter­wegs auf der Stra­ße wahr­ge­nom­men wer­den und die­ser begab sich zur Wohn­adres­se eines Bekann­ten. Beim Ein­tref­fen der Poli­zis­ten befand sich der Ver­däch­ti­ge allei­ne in des­sen Woh­nung und soll eine Metall­do­se in Rich­tung eines Poli­zis­ten gewor­fen haben.

Fest­nah­me durch Son­der­ein­heit der Polizei

Wei­ters zer­schlug er, laut Poli­zei, das Glas der Wohn­zim­mer­tür. Eine Glas­scher­be warf er auch in Rich­tung der Poli­zis­ten. Schließ­lich konn­te der 51-Jäh­ri­gen von Kräf­ten der Son­der­ein­heit Schnel­le Inter­ven­ti­ons­grup­pe (SIG) in der Woh­nung fest­ge­nom­men wer­den. Über Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels wur­de der Beschul­dig­te in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert. Bei dem Ein­satz wur­de nie­mand ver­letzt, so die Polizei.