Bergsteiger in Ebensee tödlich verunglückt

Ein 48-jäh­ri­ger Berg­stei­ger aus dem Bezirk Gmun­den fand am 24. August 2023 gegen 09:30 Uhr im Bereich des Gro­ßen Toten­gra­bens in Eben­see am Traun­see eine leb­lo­se Per­son und infor­mier­te dar­auf­hin den Bergrettungsnotruf.

Die Crew des Poli­zei­hub­schrau­bers Libel­le konn­te bei einem Such­flug den 48-Jäh­ri­gen und die ver­un­glück­te Per­son im Bereich fin­den und flog eine Alpin­po­li­zis­tin zum Unfallort.

Laut ers­ten Ermitt­lun­gen dürf­te sich der 70-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Ried im Inn­kreis im Auf­stieg befun­den haben und ist dabei vom eigent­li­chen Steig abge­kom­men. Ver­mut­lich stürz­te er dann in dem unweg­sa­men und sehr steil abfal­len­den Gelän­de ab, berich­tet die Polizei.