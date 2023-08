Bootsbergung am Attersee

Beson­ders auf­wen­dig war die Ber­gung eines geken­ter­ten Segel­boo­tes am Atter­see. Trotz meh­re­rer Ver­su­che konn­ten die bei­den Insas­sen das Boot des Typs „Pirat“ nach dem Auf­rich­ten nicht stabilisieren.

Ein ande­res Segel­boot kam zur Hil­fe und nahm die zwei Per­so­nen auf, die nach dem län­ge­ren Auf­ent­halt im Was­ser bereits etwas unter­kühlt waren. Beim Ver­such das ver­un­glück­te Boot abzu­schlep­pen, nahm die­ses immer mehr Was­ser auf, bis das Gewicht durch das ande­re Segel­boot nicht mehr zu zie­hen war. Zu die­sem Zeit­punkt ent­schloss man sich, die Was­ser­ret­tung zu alarmieren.

Als das Ein­satz­boot Litzlberg ein­traf, konn­te das nur mehr weni­ge Zen­ti­me­ter aus dem Was­ser ragen­de Boot in Ufer­nä­he gezo­gen wer­den und mit der Bug­lei­ne an einer Boje befes­tigt wer­den. Die Ver­su­che das Boot etwas zu heben und aus­zu­schöp­fen schlu­gen fehl. Das Segel­boot sank auf ca. 5 Meter und war dort Unter­was­ser in der Schwe­be, gehal­ten von der Bug­lei­ne an der Boje und einer wei­te­ren Lei­ne am Mast, wel­che mit dem Ein­satz­boot ver­bun­den war.

Die Ein­satz­mann­schaft for­der­te dar­auf­hin ÖWR-Tauch­ein­satz­kräf­te der Orts­stel­le Nuß­dorf an. Die­sen gelang es unter Was­ser das Segel zu lösen und mit Hebe­bal­lons den Rumpf an die Was­ser­ober­flä­che zu brin­gen. Dort konn­te es soweit aus­ge­schöpft wer­den, um es an den ca. 6 km ent­fern­ten Lie­ge­platz abzu­schlep­pen, wobei das Segel­boot aus unbe­kann­ter Ursa­che immer wie­der Was­ser auf­nahm und die gan­ze Zeit aus­ge­schöpft wer­den muss­te. Ins­ge­samt waren 10 Ein­satz­kräf­te der Was­ser­ret­tung mit zwei Ein­satz­boo­ten beteiligt.

Fotos: ÖWR OÖ