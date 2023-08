Den Schönen Schein wahren! Die Zeiten ändern sich, so auch die Werkserien von Matthias Kretschmer

Der Titel Aus­stel­lung ist bewusst gewählt. Die neue Werk­se­rie von Mat­thi­as Kret­schmer ist inspi­riert durch die täg­li­chen Nach­rich­ten der letz­ten Mona­te. Kli­ma­wan­del, Tro­cken­heit, Krie­ge, und viel zu oft wird noch immer krampf­haft ver­sucht, den schö­nen Schein zu wah­ren, dass „Eh Alles passt“. Von der Poli­tik, den Medi­en, der Gesell­schaft, von jeder und jedem Ein­zel­nen selbst.

Das Werk, das auch der ein­mo­na­ti­gen Werk­schau in der Schwan­tha­ler Gale­rie den Namen gibt, ist ein Sam­mel­werk aus Meta­phern. Die Land­mas­sen sind zur Gän­ze bedeckt mit Patro­nen­hül­sen, die Ozea­ne aus­ge­trock­net und mit tie­fen Ris­sen über­zo­gen. Die Far­be Gold lässt dar­über hin­weg­täu­schen, die Welt steht in vol­lem Glanz und vol­ler Schönheit.

Als wei­te­re Met­ha­pher fun­giert die LED-Beleuch­tung, egal, in wel­chem Licht man den Sta­tus Quo unse­rer Welt sieht, wich­tig ist der schö­ne Schein, den es zu wah­ren gilt. Neben wei­te­ren Welt­kar­ten und Wer­ken mit Musik­in­stru­men­ten fin­den wei­te­re Assem­bla­gen des Künst­lers noch ein­mal eine Büh­ne in Gmun­den. Die Serie der Löf­fel­bil­der fand die­ses Früh­jahr nach acht Jah­ren ihren Abschluss, die letz­ten Wer­ke wer­den im Zuge der ein­mo­na­ti­gen Aus­stel­lung noch­mals ausgestellt.

Als Ergän­zung bzw. fast schon als Wider­spruch bil­den die neue Serie der „Sil­ber­bil­der“ den zwei­ten Teil der Werk­schau, Gmund­ner Moti­ve, redu­ziert und farb­lich ver­frem­det auf eine schma­le farb­li­che Band­brei­te an Sil­ber­tö­nen. Auch hier ver­birgt sich eine Meta­pher: Es ist nicht Alles Gold, was glänzt. Kei­ne übli­che Pra­xis in der Kunst, zwei kon­trä­re Werk­se­ri­en gemein­sam aus­zu­stel­len, aber was ist in der heu­ti­gen Zeit schon noch normal …

Die Aus­stel­lungs-Eröff­nung bil­det die Ver­nis­sa­ge am Frei­tag, dem 1. Sep­tem­ber inner­halb der Schwan­tha­ler Gale­rie und in den Arka­den des Son­nen­ho­fes, die Aus­stel­lung ist bis 1. Okto­ber wäh­rend der Geschäfts­zei­ten der Gale­rie zu besichtigen.