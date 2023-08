Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr in Bad Ischl

Am Sams­tag­abend zog eine kur­ze aber hef­ti­ge Sturm­front über Bad Ischl. Im Gegen­satz zur nörd­li­chen Hälf­te des Bun­des­lan­des, hiel­ten sich die Schä­den im Gemein­de­ge­biet Bad Ischl aber in Grenzen.

So galt es gegen 19:45 Uhr „nur“ einen umge­stürz­ten Baum auf der B145 zu ent­fer­nen. Ein Len­ker stieß mit sei­nem Wohn­wa­gen­ge­spann kurz davor dage­gen. Sein Fahr­zeug wur­de dabei leicht beschä­digt. Nach kur­zer Zeit konn­te der Baum zer­klei­nert und der Ein­satz wie­der been­det werden.

Tür­öff­nung am Sonntagmorgen

Am Sonn­tag­mor­gen ereil­te der nächs­te Hil­fe­ruf den zwei­ten Bereit­schafts­zug der Haupt­feu­er­wa­che. Die Poli­zei und das Rote Kreuz benö­tig­ten Unter­stüt­zung bei einer Woh­nungs­öff­nung in einem Wohn­haus an der Espla­na­de. Auch die­ser Auf­trag konn­te schnell abge­wi­ckelt und so den Sani­tä­tern der Weg frei gemacht werden.