Einsatzrekord für Bergrettung wegen Schönwetter und Hitze

Ober­ös­ter­reichs Berg­ret­te­rin­nen und Berg­ret­ter hat­ten am gest­ri­gen Sonn­tag alle Hän­de voll zu tun. Das ange­kün­dig­te Schön­wet­ter und die hoch­som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren führ­ten zu ins­ge­samt 11 Ret­tungs­ein­sät­zen. Man­che Orts­stel­len muss­ten gar zwei­mal aus­rü­cken. Die posi­ti­ve Nach­richt dabei: Es war kein töd­li­cher Alpin­un­fall zu beklagen!

Punkt zwölf Uhr wur­de Bad Ischl als ers­te Orts­stel­le alar­miert. Auf der Kat­ri­nalm muss­te eine Per­son mit einem Kol­laps ver­sorgt wer­den. Wenig spä­ter eil­ten die Orts­stel­len Steinbach/Weyregg und Traun­kir­chen zu einem Ein­satz im Bereich des Hoch­le­cken­hau­ses. Die Orts­stel­le Gmun­den rück­te gleich zwei­mal aus. Ein betag­ter Schwam­merl­su­cher mit Kreis­lauf­pro­ble­men und all­ge­mei­ner Erschöp­fung wur­de von zufäl­lig vor­bei­kom­men­den Wan­de­rern gefun­den und von der Berg­ret­tung geborgen.

Wenig spä­ter führ­te eine ähn­li­che Ursa­che zu einem Ein­satz im Bereich des Lau­d­ach­sees. In Vor­dersto­der war auf der Zel­l­er­hüt­te eine Hand­ver­let­zung der Grund für einen Ein­satz. In Bad Goi­sern hin­ge­gen eine Fuß­ver­let­zung im Bereich der Hal­ler­alm. Die Orts­stel­len Steyr/Losenstein und Molln bra­chen zu einer Ret­tungs­ak­ti­on zur Eben­forst­alm auf. Eine Per­son war dort auch wegen einem Kol­laps zu ver­sor­gen. Der Abtrans­port erfolg­te dann mit dem Notarzthubschrauber.

Eben­falls mit dem Hub­schrau­ber wur­de eine Per­son in Hall­statt vom Wies­berg­haus in das Kran­ken­haus geflo­gen. Zwei Ein­sät­ze bewäl­tig­te dann die Orts­stel­le Mond­see­land, wo meh­re­re Per­so­nen bei Tages­licht und in der Nacht vom Berg geholt wer­den muss­ten. Um 22.00 Uhr wur­de schließ­lich die Orts­stel­le Gosau zur Suche und Ber­gung von zwei Per­so­nen im Bereich des Hin­te­ren Gosau­sees alarmiert.

Berg­ret­tungs-Lan­des­lei­ter Chris­toph Prei­mes­ber­ger dazu: „Die der­zeit unzäh­li­gen berg­sport­lich akti­ven Men­schen in ober­ös­ter­reichs Ber­gen und die hohen Tem­pe­ra­tu­ren sind die Haupt­ur­sa­che für die Rekord­alar­mie­rung der Berg­ret­tung. Die Urlaubs­zeit sorgt gewöhn­lich für eine rege Ein­satz­tä­tig­keit. So vie­le wie am Sonn­tag, waren es aber schon seit Jah­ren nicht mehr!“