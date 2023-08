Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

In Vorch­dorf wur­de am Frei­tag eine Fuß­gän­ge­rin von einem Auto erfasst und auf die Fahr­bahn geschleu­dert. Die Frau ist laut Poli­zei vom Geh­steig auf die Stra­ße gestie­gen. Die 49-Jäh­ri­ge erlitt schwe­re Verletzungen.

Ein 60-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den lenk­te am 25. August 2023 gegen 23:00 Uhr sei­nen PKW im Orts­ge­biet von Vorch­dorf auf der L536 Pet­ten­ba­cher Stra­ße aus Vorch­dorf kom­mend Rich­tung Pet­ten­bach. Zeit­gleich ging eine 49-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Kirch­dorf an der Krems am Geh­steig in die glei­che Rich­tung und stieg unmit­tel­bar am Orts­en­de Vorch­dorf aus noch uner­klär­li­chen Grün­den auf die Fahr­bahn und wur­de dabei vom her­an­na­hen­den PKW erfasst und auf die Fahr­bahn geschleu­dert. Dabei ver­letz­te sich die Frau schwer und wur­de nach der Erst­ver­sor­gung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert, so die Polizei.