Gewitter sorgen für mehrere Unwettereinsätze mit Schwerpunkt im oberösterreichischen Seengebiet

Teils hef­ti­ge Gewit­ter haben am Abend des Maria Him­mel­fahrt-Fei­er­tags für meh­re­re Unwet­ter­ein­sät­ze in Ober­ös­ter­reich gesorgt. Der Schwer­punkt lag unter ande­rem im ober­ös­ter­rei­chi­schen Seengebiet.

Lokal hef­ti­ge Gewit­ter haben am Diens­tag­abend Ober­ös­ter­reich erreicht und für eini­ge Ein­sät­ze der Feu­er­weh­ren gesorgt. Nach ers­ten Ein­sät­zen im Inn­vier­tel wur­den die Ein­satz­kräf­te am Abend dann unter ande­rem zu einer Per­so­nen­ret­tung an den Atter­see bei See­wal­chen am Atter­see alar­miert. Dort waren meh­re­re Boo­te teils samt Besat­zung bei einem her­an­na­hen­den Gewit­ter in Not­la­ge und muss­ten in Sicher­heit gebracht werden.