Gleichstellung wirkt – Frauen und Mädchen in der Arbeitswelt“

Frau­en sind auf dem Arbeits­markt mit ande­ren Her­aus­for­de­run­gen kon­fron­tiert als Män­ner. Das arbeits­markt­po­li­ti­sche Frau­en­pro­gramm des AMS ist dafür da die­se Schief­la­gen aus­zu­glei­chen und Frau­en in der Arbeits­welt zu unterstützen.

Das AMS Gmun­den bie­tet dies­be­züg­lich arbeit­su­chen­den Frau­en spe­zi­fi­sche Infor­ma­tio­nen, Bil­dungs­an­ge­bo­te und vor allem auch Ver­an­stal­tun­gen wie bei­spiels­wei­se die AMS Gmun­den Lehrlingsmesse.

„Die Lehr­lings­mes­se ist für Schu­len und Fir­men aus der Regi­on ein jähr­li­cher Fix­ter­min im Kalen­der. Ich möch­te gera­de jun­ge Frau­en und Mäd­chen dazu ein­la­den, sich bei den über 40 Fir­men, die am 17. und 18. Okto­ber im AMS Gmun­den ihre Unter­neh­men vor­stel­len, sich über die ange­bo­te­nen Lehr­be­ru­fe und Lehr­stel­len zu infor­mie­ren.“ berich­tet Ilse Han­ko­wetz, Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te für den Arbeits­markt und Abtei­lungs­lei­te­rin im AMS Gmunden.

„Lei­der befin­det sich in vie­len Köp­fen noch immer das Bild, dass typisch tech­ni­sche Beru­fe nichts für Frau­en und Mäd­chen sind. Hier leis­ten wir vom AMS Gmun­den ein Stück weit Auf­klä­rungs­ar­beit und spre­chen direkt jun­ge Frau­en und Mäd­chen an, um sich für hand­werk­lich-tech­ni­sche Berufs­zwei­ge zu inter­es­sie­ren. Das Pro­jekt FiT – Frau­en in Hand­werk und Tech­nik – gibt hier jede Men­ge an Berufs­bil­dern her.“ so Han­ko­wetz weiter.

„Ziel ist es auch, Frau­en und Mäd­chen Beru­fe mit bes­se­ren Ver­dienst­mög­lich­kei­ten anzu­bie­ten, um Ein­kom­mens­un­ter­schie­de abzu­bau­en und der strik­ten Tren­nung zwi­schen soge­nann­ten Män­ner- und Frau­en­be­ru­fen ent­ge­gen zu wir­ken. Mein Bestre­ben ist es, dass wir im AMS Gmun­den Frau­en und Mäd­chen Infor­ma­tio­nen über ihre Mög­lich­kei­ten am Arbeits­markt zukom­men las­sen und sie dabei unter­stüt­zen ihren beruf­li­chen Weg zu fin­den und zu ver­fol­gen. Eine Platt­form die­ser Berufs­in­for­ma­ti­on bie­tet dafür unter anderm die AMS Lehr­lings­mes­se.“ infor­miert Ilse Han­ko­wetz abschließend.

Alle Ange­bo­te für Frau­en fin­den Sie unter www.ams.at/frauen