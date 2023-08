Grillfest des Pensionistenverbands Gschwandt

So ein Tag so wun­der­schön wie heu­te! Das war der Don­ners­tag 10.8.2023 für die Mit­glie­der, Freun­de und dem Vor­stand des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt beim Grill­fest in Baumgarten.

Bereits vor­mit­tag tra­fen sich vie­le flei­ßi­ge Hel­fer zur Vor­be­rei­tung auf die­ses Fest. Es wur­den Zel­te, Tische, Bän­ke und für das leib­li­che Wohl Grill­sta­tio­nen und Aus­schank auf­ge­stellt und pünkt­lich um 12:00 Uhr kamen auch schon die ers­ten Gäs­te. Und die Gäs­te­schar woll­te nicht enden und über­traf weit alle Erwar­tun­gen. Vor­sit­zen­der Kurt Viert­bau­er und sein Stell­ver­tre­ter Peter Som­mer konn­ten so an die hun­dert Besu­cher herz­lich begrü­ßen und will­kom­men hei­ßen und sich auch gleich bei den vie­len frei­wil­li­gen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern bedan­ken. Ohne sie wäre eine der­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung nicht möglich.

Für das leib­li­che Wohl sorg­te in bewähr­ter Wei­se Rein­hard Aigner mit sei­nen welt­be­kann­ten Grill­hüh­nern und Chef Kurt Viert­bau­er grill­te saf­ti­ges Grill­fleisch und Brat­würs­tel. Ger­hard Hin­ter­wirth vom Back­haus Hin­ter­wirth spon­ser­te fri­sche Sem­mel und köst­li­ches Most­brot als Bei­la­ge für die Bra­thendln und Würs­tel. Das Ser­vice und die Aus­schank der Geträn­ke, das Zube­rei­ten der vie­len Sala­te und Mehl­spei­sen, die die Frau­en kos­ten­los zur Ver­fü­gung stell­ten, über­nah­men eben­falls die Mädels aus dem Vor­stand. Nach dem Essen sorg­ten dann Wal­ter auf der Gitar­re und Pezi auf der Stei­ri­schen für musi­ka­li­schen Schwung, wo auch flei­ßig mit­ge­sun­gen und mut­ge­klatscht wurde.

Ein groß­ar­ti­ger Erfolg für den regen Ver­ein, der für sei­ne Pen­sio­nis­ten immer wie­der für ein paar Stun­den den oft tris­ten All­tag ver­ges­sen lässt. (Bericht und Bil­der Peter Som­mer Fotopress)