Halt verloren und 40 Meter abgestürzt

Schwe­re Ver­let­zun­gen erlitt ein Berg­stei­ger am Mon­tag in Bad Goi­sern. Der Mann ver­lor den Halt und stürz­te 40 Meter ab. Er zog sich dabei schwe­re Ver­let­zun­gen zu und muss­te ins Kran­ken­haus geflo­gen werden.

Ein 62-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den unter­nahm am 21. August 2023 eine Berg­tour im Gemein­de­ge­biet von Bad Goi­sern. Der Sport­ler star­te­te gegen 7 Uhr um den Wil­den Jäger, mit einer Höhe von 1.842 Metern, zu besteigen.

Nach­dem das Gip­fel­ziel erreicht war, woll­te der Mann gegen Mit­tag über die Knall­alm in Rich­tung Wei­ßen­bach abstei­gen. Dabei ver­lor der Mann den schwach aus­ge­präg­ten sowie sel­ten began­ge­nen Steig und gelang­te in immer stei­le­res, fels­durch­setz­tes Gelän­de. Nach­dem er den Irr­tum erkann­te, woll­te er sich wie­der in Rich­tung des Stei­ges orientieren.

Halt ver­lo­ren und 40 Meter abgestürzt

Der Berg­stei­ger quer­te dazu im stei­len, fel­si­gen Gelän­de aus und ver­lor dabei den Halt. Der 62-Jäh­ri­ge rutsch­te aus und stürz­te nach eige­nen Anga­ben etwa 40 Meter über eine stei­le Schot­ter­rin­ne ab. Er erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen und ver­lor durch das Sturz­ge­sche­hen sein Mobil­te­le­fon. Die­ses konn­te er ein Stück ober­halb auf­fin­den und es selbst­stän­dig erreichen.

Kein Not­ruf wegen schlech­tem Handyempfang

Auf­grund des schlech­ten Emp­fangs konn­te der Mann vor­erst kei­nen Not­ruf abset­zen, erreich­te dann aber sei­ne Gat­tin, wel­che gegen 12:45 Uhr die Berg­ret­tung alar­mier­te. Zudem wur­de der Not­arzt­hub­schrau­ber C99 ent­sandt, wel­cher den Ver­letz­ten um 13:20 Uhr auf­fin­den konn­te. Nach einer Zwi­schen­lan­dung wur­de der Berg­stei­ger mit­tels Tau geret­tet und anschlie­ßend in das Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Bad Ischl ver­bracht, berich­tet die Polizei.