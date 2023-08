Hilfloser Schwammerlsucher gefunden

Ein 84-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den war am 13. August 2023 ab 06:00 Uhr zum Schwam­merl­su­chen im Wald­ge­biet im Bereich Mit­ter­berg in Gmun­den unter­wegs. Auf­grund all­ge­mei­ner Erschöp­fung konn­te er nicht mehr selbst­stän­dig auf­ste­hen und wur­de gegen 11:45 Uhr am Wan­der­weg lie­gend von einem zufäl­lig vor­bei­kom­men­den 48-Jäh­ri­gen und sei­ner Fami­lie, eben­falls aus dem Bezirk Gmun­den, aufgefunden.

Die Erst­hel­fer küm­mer­ten sich um den Hilf­lo­sen und der 48-Jäh­ri­ge lief zum nächst­ge­le­ge­nen Haus, um die Ein­satz­kräf­te zu ver­stän­di­gen. Nach Lots­ung zum Ein­satz­ort und nach der Erst­ver­sor­gung durch den Berg­ret­tungs­arzt stieg der Pen­sio­nist selbst­stän­dig etwa 100 Meter zum Hohl­weg ab und wur­de von dort mit dem Ein­satz­bus der Berg­ret­tung Gmun­den zur Kon­trol­le ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht.

Die genaue Sturz­zeit ist unbe­kannt. Weil der Wan­der­weg sel­ten began­gen ist, kann von gro­ßem Glück aus­ge­gan­gen wer­den, dass der 84-Jäh­ri­ge so schnell gefun­den wur­de, so die Polizei.