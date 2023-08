Auch heu­er orga­ni­sie­ren wird wie­der eine Hilfs­gü­ter­samm­lung für Bul­ga­ri­en organisiert.

Am Sonn­tag, den 10.9 von 10–12 Uhr und am Mitt­woch, den 13.9.2023 von 15–17 Uhr kön­nen beim Pfarr­platz in Bruck­mühl Klein­mö­bel, Sport – und Spiel­sa­chen, Bet­ten samt Matrat­zen, Klei­dung, Geschirr, Schu­he, Fahr­rä­der, Elek­tro­ge­rä­te uvm abge­ge­ben wer­den. Wir freu­en uns über eine klei­ne Spen­de für die Fahrtkosten.

Bei Fra­gen wen­den sie sich an Chris­ti­ne Ach­leit­ner 0699//17116189