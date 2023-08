Igelhof Aurachtal — wo Wildtiere Pflege, Heilung und Schutz bekommen

Seit 10 Jah­ren gibt es die Wild­tier­sta­ti­on „Igel­hof Aurach­kir­chen“ mit „Pfle­ge­mut­ter“ Gabi Kaar. Von der Fle­der­maus bis zum Gams­kitz fan­den hier schon Wild­tie­re nach Ver­let­zung und Erkran­kung bis zur kom­plet­ten Gene­sung und Aus­wil­de­rung ein vor­über­ge­hen­des zu Hau­se. Gepflegt wer­den hier haupt­säch­lich Wild­tie­re die ver­waist, ver­letzt oder krank sind.

Die Lei­te­rin der Wild­tier­sta­ti­on Gabi Kaar im Gespräch: „ Es geht jetzt die Zeit mit dem Herbst­wurf der Tie­re los, bei den Igel genau so wie bei Hörn­chen oder Sie­ben­schlä­fer. Hier ist wich­tig das die Men­schen wis­sen, dass ein Hörn­chen kei­ne Toll­wut hat, wenn es instink­tiv auf Men­schen zuläuft, es ist nicht krank, son­dern braucht drin­gend Hil­fe. Klei­ne Hörn­chen sehen nied­lich aus, brau­chen aber eine fach­män­ni­sche Hand zur Pfle­ge und Auf­zucht und vor allem ande­re Hörn­chen, damit Sie nicht fehl­ge­prägt wer­den. Hörn­chen muss man bis zum Früh­jahr behal­ten und beherbergen.

Die Igel soll man unbe­dingt jetzt schon im Gar­ten zusätz­lich füt­tern, Kat­zen­tro­cken­fut­ter mit einer Schüs­sel Was­ser dane­ben ist per­fekt. So kön­nen Igel sich gut auf den Herbst­wurf und den fol­gen­den Win­ter­schlaf vor­be­rei­ten. Jähr­lich wer­den dut­zen­de unter­ge­wich­ti­ge Igel, die den Win­ter sonst kaum über­le­ben wür­den, bei uns zur Pfle­ge abgegeben.

Aus Platz­grün­den suchen wir immer wie­der ver­zwei­felt Win­ter­quar­tie­re für Igel, Plät­ze wo Igel über­win­tern dür­fen. Igel die von uns zur Pfle­ge wei­ter­ge­ge­ben wer­den sind gesund und von Unge­zie­fer befreit. Auch Sie­ben­schlä­fer sind oft­mals unse­re vor­über­ge­hen­den Bewoh­ner. Sie­ben­schlä­fer sind kei­ne Schäd­lin­ge, son­dern ein­fach nur klei­ne Lebe­we­sen, die auch über­le­ben wol­len, daher wer­den Sie von uns ger­ne ange­nom­men und aufgezogen.

Eben­so wird oft ver­wais­tes oder ver­letz­tes Reh­wild unse­rer Pfle­ge und Hege anver­traut. Auch hier sind wir bemüht, die­se Wild­tie­re nach Gene­sung wie­der aus­zu­wil­dern. Momen­tan war­ten 2 Fal­ken und drei Eich­hörn­chen, die wir als­Tierba­bys zur Pfle­ge und Auf­sicht bekom­men haben, auf ihre Aus­wil­de­rung. Sobald das Wet­ter sich bes­sert, wird dies in den nächs­ten Tagen geschehen.

Man kann uns ger­ne bei Not­fäl­le mit Wild­tie­re unter 0664/3979171 (7 Tage die Woche und in Not­fäl­len sind wir auch Nachts erreich­bar) anru­fen und auch Rat­schlä­ge ein­ho­len. Wir hel­fen immer ger­ne wei­ter. Der Ver­ein Wild­tier­sta­ti­on Igel­hof Aurach­tal wird aus­schließ­lich von Spen­den auf­recht erhal­ten, Die Pfle­ger und Hel­fer sind alle zu 100% im Ehren­amt tätig, aber Tier­ärz­te so wie Fut­ter und Unter­brin­gung kos­ten eine Men­ge Geld. Wir kön­nen nur so vie­le Tie­re auf­neh­men, wie wir Geld und Fut­ter, Medi­ka­men­te und Platz etc. zur Ver­fü­gung haben!.”

Unse­re Natur mit ihren Geschöp­fen ist etwas wun­der­ba­res und bedarf unse­rem Schutz und fall­wei­se auch unse­rer Hil­fe. Der­ar­ti­ge Insti­tu­tio­nen wie die Wild­tier­sta­ti­on Igel­hof Aurach­tal ist ein wun­der­ba­res Bei­spiel dafür, wie wir Wild­tie­re vor dem siche­ren Tod im Not­fall bewah­ren kön­nen. Soll­ten auch Sie einen Bei­trag leis­ten wol­len kön­nen sie unter fol­gen­den Bank­ver­bin­dun­gen eine Spen­de hinterlassen:

Dies sind die Ver­eins­kon­ten: Ober­bank: IBAN: AT09 1506 0001 7120 4746, BIC: OBKLAT2L oder Raiff­ei­sen­bank Salz­kam­mer­gut: IBAN: AT52 3451 0000 0202 9320, BIC: RZOOAT2L51

So fin­den sie die Wild­tier­sta­ti­on Igel­hof Aurachtal:

E‑Mail: office@igelhof-aurachtal.at

Home: www.igelhof-aurachtal.at

Gabi Kaar, Som­mer­holz 1, 4814 Neu­kir­chen bei Altmünster

Tel.: 0664 / 39 79 171

Bericht und Fotos Peter Som­mer Fotopress