Improtheater im Pfarrsaal Laakirchen | 2. September

Am 2. Sep­tem­ber fin­det im Pfarr­saal Laa­kir­chen das Impro­thea­ter „Sog’s uns, Laa­kir­chen“ in Koope­ra­ti­on mit dem kath. Bil­dungs­werk Laa­kir­chen und der Kul­tur­haupt­stadt Salz­kam­mer­gut 2024 statt.

Bes­te Thea­ter-Unter­hal­tung für Alle: Der Lin­zer Pia­nist David Wag­ner kommt mit drei sei­ner öster­reich­weit gefei­er­ten Improtheater-Schauspieler:innen direkt in den Pfarr­saal von Laa­kir­chen, wo das Publi­kum 90 Minu­ten lang nicht nur blen­dend unter­hal­ten, son­dern auch dazu ein­ge­la­den wird, krea­ti­ve Inspi­ra­tio­nen auf die Büh­ne zu rufen, die umge­hend ins Gesche­hen ein­ge­baut wer­den. Das Gan­ze bei frei­em Ein­tritt.

Nach dem Mot­to „SOG’S UNS, LAA­KIR­CHEN!“ kön­nen alle Anwe­sen­den mit­ent­schei­den, wor­um es auf der Büh­ne gehen soll. Egal, ob Bio-Diver­si­tät, Gen­der-Fra­gen, die nächs­te Pedi­kü­re, der letz­te Kir­tag, oder am Ende doch wie­der eine gro­ße Lie­bes­ge­schich­te – ein­fach raus­ru­fen, und schon wird das Gan­ze von WAG­NER & CO spon­tan in humor­voll impro­vi­sier­te Geschich­ten und Songs ver­wan­delt. Kein Text­buch, kei­ne Regie — alles wird im Moment auf die Büh­ne gezau­bert. Was eben noch ein wei­ßes Blatt PAPIER war, wird in Sekun­den­schnel­le mit­tels vir­tuo­ser Impro­vi­sa­ti­on mit Leben und Witz erfüllt.

Für Alle von 8 bis 108.

Manu­el Thal­ham­mer, Manue­la Wien­in­ger und Hel­mut Schus­ter kom­men aus Linz bzw. Wien nach Laa­kir­chen, um gemein­sam mit Musi­ker David Wag­ner bes­tes Impro­thea­ter ins Salz­kam­mer­gut zu bringen.

Eine char­man­te Auf­for­de­rung zum Mit­re­den, bis am Ende kein Auge tro­cken bleibt.

Die Ver­an­stal­tung ist Teil des Kul­tur­haupt­stadt-Pro­jekts „SOG’S UNS, SOIZ­KAM­MER­GUAT!“, in des­sen Rah­men 17 der 23 Kul­tur­haupt­stadt-Gemein­den zwi­schen Mai und Sep­tem­ber 2023 bereist werden.