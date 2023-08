Kaineder warnt vor illegalen Müllsammlungen

Sperr­müll und Alt­ge­rä­te nur an befug­te Sammler:innen oder bes­ser noch ins ASZ – Repa­ra­tur­bo­nus star­tet wie­der am 25. September

Mit­tels Flug­zet­tel wird aktu­ell im Bezirk Vöck­la­bruck in Wohn­sied­lun­gen gewor­ben, dass eine „unga­ri­sche Fami­lie“ alles mit­neh­me, was nicht gebraucht wür­de. Abge­bil­det ist eine Viel­zahl an Gegen­stän­den wie Fahr­rad, Kaf­fee­ma­schi­ne, Rei­fen, Rasen­mä­her. Davor muss gewarnt wer­den, denn die­se Vor­ge­hens­wei­se ist ille­gal und kann kei­ne umwelt­ge­rech­te Ent­sor­gung gewähr­leis­ten. Oft­mals wer­den nur gut ver­wert­ba­re Stü­cke mit­ge­nom­men und der Rest lie­gen­ge­las­sen oder ander­orts abgelagert.

Das öster­rei­chi­sche Abfall­wirt­schafts­ge­setz (AWG) schreibt vor, dass Abfäl­le aus­schließ­lich an befug­te Sammler:innen über­ge­ben wer­den dür­fen, die dafür laut Gesetz eine Bewil­li­gung benö­ti­gen. Daher sind sowohl die Abga­be als auch die Über­nah­me von Abfäl­len, ins­be­son­de­re Sperr­müll, an und von nicht berech­tig­ten Per­so­nen ver­bo­ten und straf­bar. Abfallsammler:innen oder Abfallbesitzer:innen, die ohne Bewil­li­gung nicht gefähr­li­che Abfäl­le sam­meln oder über­ge­ben, droht eine Geld­stra­fe in Höhe von 450 Euro bis 8.400 Euro. Sperr­müll ist Haus­halts­ab­fall und muss nach Oö. AWG gene­rell an die Gemein­de über­ge­ben werden.

Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der stellt klar: „Wir haben in Ober­ös­ter­reich eine bes­tens funk­tio­nie­ren­de Abfall­wirt­schaft und Kreis­lauf­wirt­schaft. Unse­re 179 Alt­stoff­sam­mel­zen­tren mit ihren 700 Umwelt­pro­fis sor­gen für die Ver­wer­tung von jähr­lich mehr als 300.000 Ton­nen sor­ten­rein gesam­mel­ten Alt­stof­fen. Las­sen Sie sich nicht von der­ar­ti­gen Ange­bo­ten ver­füh­ren. Sperr­müll oder Alt­ge­rä­te kön­nen ins ASZ gebracht wer­den, Haus­ab­ho­lun­gen wer­den von befug­ten Ent­sor­gungs­un­ter­neh­men wie etwa der Linz AG ange­bo­ten oder von Gemein­den organisiert.“

Kai­ne­der ver­weist in die­sem Zusam­men­hang auch dar­auf, dass der Repa­ra­tur­bo­nus des Kli­ma­schutz­mi­nis­te­ri­ums am 25. Sep­tem­ber wie­der star­ten wird und damit defek­ten Elek­tro­ge­rä­ten wie­der neu­es Leben ein­ge­haucht wer­den soll. Nach einem Umbau des För­der­sys­tems wird die­ser ab dem 25. Sep­tem­ber wie­der zur Ver­fü­gung stehen.

Bild­text ASZ: Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der stellt klar, dass Müll und nicht mehr gebrauch­te Gerä­te ins ASZ sol­len und warnt ein­dring­lich davor, Elek­tro­alt­ge­rä­te an ille­ga­le Abfall­samm­ler abzugeben!

Bild­text Flug­zet­tel: Scan des Flug­zet­tels, der aktu­ell im Raum Vöck­la­bruck ver­teilt wird und auf eine ille­ga­le Samm­lung am 29. August von 12:00 bis 18:00 Uhr hinweist.

Foto: Land OÖ/Werner Dedl