Kühen ausgewichen — Wanderin traute sich weder vor noch zurück 

Weil sie mit ihrem Hund einer Kuh­her­de aus­wei­che woll­te, hat eine 28-jäh­ri­ge Frau am Mon­tag in der Wolf­gang­see­re­gi­on den Wan­der­weg ver­las­sen und lan­de­te in stei­le­rem fels­durch­setz­tem Gelän­de. Weil sie sich weder vor noch zurück trau­te, muss­ten die Berg­ret­ter ausrücken.

Eine 28-jäh­ri­ge Frau aus Hol­land stieg am Nach­mit­tag des 21. August 2023 gemein­sam mit ihrer Misch­lings­hün­din von St. Wolf­gang in Rich­tung des 1275 Meter hohen Som­mer­au­steins auf. Bei etwa der Hälf­te des Auf­stiegs­we­ges bemerk­te die Frau meh­re­re Kühe in der Nähe des mar­kier­ten Wanderwegs.

Um die Kühe nicht mit der ange­lein­ten Hün­din zu erschre­cken, ver­ließ die Frau den mar­kier­ten Steig und ging weg­los durch den Wald wei­ter. Die Kühe stie­gen jedoch eben­falls wei­ter auf, wes­halb die 28-Jäh­ri­ge nicht mehr zurück­ge­hen woll­te. Sie ver­such­te des­halb “quer­feld­ein” zu ihrem Tou­ren­ziel aufzusteigen.

Wan­de­rin trau­te sich weder vor noch zurück

Dabei geriet die Hol­län­de­rin jedoch in stei­le­res fels­durch­setz­tes Gelän­de. Schluss­end­lich setz­te sie gegen 16:40 Uhr in einer Rin­ne süd­öst­lich des Neben­gip­fels “Käfer­wandl” einen Not­ruf ab, da sie sich von ihrem Stand­ort allein weder vor noch zurück traute.

Berg­ret­ter der alar­mier­ten Orts­stel­le St. Wolfang rück­ten aus und ret­te­ten die Frau aus ihrer hilf­lo­sen Lage. Der Urlau­be­rin wur­de dazu im stei­len Gelän­de ein Siche­rungs­gurt ange­legt. Danach konn­ten die frei­wil­li­gen Berg­ret­ter sie mit einem Seil gesi­chert zurück zum Wan­der­weg und wei­ter ins Tal brin­gen. Gegen 17:15 Uhr waren die Frau und ihre Hün­din unver­letzt, jedoch erschöpft, wie­der am Aus­gangs­punkt ihrer Wan­de­rung angelangt.