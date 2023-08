Leona Berner aus Strobl holt 2 Medaillen für Österreich

Leo­na Ber­ner aus Stro­bl konn­te bei der U17 Euro­pa­meis­ter­schaft gleich 2 Medail­len erringen.

Trotz der gro­ßen Hit­ze (bis zu 46°C!) und der star­ken Kon­kur­renz war es der Ath­le­tin vom Wolf­gang­see mög­lich gleich zwei Mal vom Podest zu lachen. Im Sprung Fina­le wuss­te die 16 Jäh­ri­ge mit einem Sprung auf 40,9m zu über­zeu­gen. Nur Maise Jacob­son aus Däne­mark (44,0m) konn­te sich noch vor ihr platzieren.

Auf Grund der guten Leis­tun­gen im Sla­lom­kurs sowie am Trick­ski durf­te sich Leo­na am Ende über Kom­bi Bron­ze freu­en. Bereits kom­men­des Wochen­en­de geht es für die Schü­le­rin der St. Gil­gen Inter­na­tio­nal School mit Öster­reichs U21 Team in Frank­reich Bor­deaux um die nächs­ten Top Platzierungen.

„Es ist natür­lich ein Traum, wenn man als jun­ge Ath­le­tin von einer Euro­pa­meis­ter­schaft gleich 2 Medail­len mit nach Hau­se brin­gen kann. In der Kom­bi­na­ti­on wur­de es zwar knapp, aber am Ende durf­te ich jubeln. Gra­tu­la­ti­on an unser gesam­tes Jugend­team – gesamt 10 Läu­fer und 6 Medail­len, das ist spit­ze“, so Leo­na Ber­ner. (Foto­rech­te: Alex­an­der Berner)