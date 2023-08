Mann bei Sturz von Dach schwer verletzt

Ein Pen­sio­nist ist am Mon­tag vom Dach gestürzt und blieb schwer ver­letzt lie­gen. Ange­hö­ri­gen fan­den den Schwer­ver­letz­ten Stun­den spä­ter am Boden lie­gend und alar­mier­ten die Einsatzkräfte.

Der 83-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den mach­te sich am 14. August 2023 kurz vor 16:00 Uhr von sei­nem Anwe­sen zu einer Wild­füt­te­rung auf, um bei die­ser das Dach zu repa­rie­ren. Dabei stürz­te der Mann gegen 16:15 Uhr etwa drei Meter vom Dach und zog sich eine schwe­re Ver­let­zung zu.

Nach­dem er um 19:00 Uhr noch immer nicht zuhau­se war, mach­ten sich sei­ne Toch­ter und der Schwie­ger­sohn auf die Suche. Sie fan­den den 83-Jäh­ri­gen neben der Wild­füt­te­rung am Boden lie­gend vor und ver­stän­dig­ten die Ret­tungs­kräf­te. Der Ver­letz­te wur­de nach der Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl geflo­gen, so die Polizei.