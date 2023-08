Im Rah­men der “Lan­gen Nacht der Industriekultur”

Miba lädt am 7. September zum Tag der offenen Lehrwerkstatt

Die Tech­no­lo­gie­grup­pe Miba bie­tet bei der Lan­gen Nacht der Indus­trie­kul­tur am 7. Sep­tem­ber nicht nur span­nen­de Ein­bli­cke in ihre Pro­duk­ti­on in Laa­kir­chen. Sie öff­net an die­sem Tag auch ihre Lehrwerkstatt.

Von 16 bis 22 Uhr kön­nen sich Inter­es­sier­te die Lehr­lings­aus­bil­dung direkt vor Ort anse­hen, das Aus­bil­dungs­an­ge­bot und die Aus­bild­ner ken­nen­ler­nen sowie mit den Lehr­lin­gen über ihre Erfah­run­gen spre­chen. Anmel­dun­gen sind bis 5. Sep­tem­ber per E‑Mail an Sig­rid Frun­za (sigrid.frunza@miba.com) oder tele­fo­nisch unter 07613 / 2541 2697 (Mon­tag bis Don­ners­tag, 7 bis 12 Uhr) möglich.

Zukunfts­ori­en­tier­te Leh­re mit vie­len Karrierechancen

Die Miba bie­tet ein gro­ßes Ange­bot an zukunfts­ori­en­tie­ren, gut bezahl­ten Lehr­be­ru­fen. Neben der prak­ti­schen Aus­bil­dung an moderns­ten Werk­zeu­gen und Maschi­nen ist auch ein viel­fäl­ti­ges Wei­ter­bil­dungs­pro­gramm Teil der Ausbildung.

Auch die Kar­rie­re­per­spek­ti­ven bei der Miba sind viel­ver­spre­chend, eine Leh­re ist oft der Beginn einer lan­gen Kar­rie­re im Unter­neh­men. Zudem kann man bei der Miba im Rah­men ihrer Koope­ra­ti­on mit der mit der KTLA (Krems­ta­ler Tech­ni­sche Lehr­an­stalt) die Leh­re mit einer HTL-Matu­ra ergänzen.

Lehr­lings-Shut­tle­bus­se in die Regio­nen rund um Scharn­stein und Ebensee

Damit Miba Lehr­lin­ge auch in länd­li­chen Regio­nen wie unse­rer mit einem beschränk­ten Ange­bot an Öffis schnell in die Arbeit und wie­der zurück kom­men, betreibt die Miba zwei Lehr­lings-Shut­tle­bus­se. Erst vor weni­gen Wochen wur­de ein neu­er Elek­tro-Shut­tle­bus in Betrieb genommen.

Die Bus­se kom­men auch bei Lehr­lings-Tea­me­vents und Aus­flü­gen zum Ein­satz. Dadurch ent­steht eine star­ke Gemein­schaft, die sich gegen­sei­tig unter­stützt und fest zusammenhält.

Die Miba als Arbeitgeber

Es ist Kom­bi­na­ti­on von Inno­va­ti­on und Tra­di­ti­on und die Unter­neh­mens­mis­si­on „Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net“, die Mitarbeiter/innen der Miba jeden Tag antreibt.

Aktu­ell sind allein in Ober­ös­ter­reich rund 100 Stel­len offen – und das in unter­schied­lichs­ten Berei­chen: von Pro­duk­ti­on über For­schung & Ent­wick­lung bis hin zu IT, Finan­zen und wei­te­ren zen­tra­len Berei­chen. Alle offe­nen Stel­len fin­den sich im Job­por­tal unter www.jobs.miba.com