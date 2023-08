Motorradfahrer bei Unfall von Motorblock erdrückt

Töd­lich ende­te Frei­tag­mit­tag für einen 34-jäh­ri­gen Motor­rad­len­ker eine fol­gen­schwe­re Kol­li­si­on mit einem PKW in Grün­au im Almtal.

Der Unfall pas­sier­te Frei­tag­mit­tag auf der L549 Alm­see­stra­ße. “Am 25. August 2023 gegen 11:45 Uhr fuhr ein 34-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Amstet­ten mit sei­nem Motor­rad auf der L549 Alm­see­stra­ße, vom Alm­see kom­mend in Rich­tung Grün­au im Alm­tal. Im Bereich einer Rechts­kur­ve geriet er nach einem Aus­weich- bezie­hungs­wei­se Über­hol­ma­nö­ver auf die lin­ke Fahr­bahn­sei­te und kol­li­dier­te fron­tal mit dem ent­ge­gen­kom­men­den PKW, der von einem 48-Jäh­ri­gen aus Polen gelenkt wurde.

Motor­rad­len­ker von Motor­block erdrückt

Der Motor­rad­len­ker wur­de nach dem Sturz unter den Motor­block des PKW gedrückt. Erst­hel­fer und in wei­te­rer Fol­ge das Team des Not­arzt­hub­schrau­bers Chris­to­pho­rus 14 führ­ten Reani­ma­ti­ons­ver­su­che durch. Der Motor­rad­len­ker ver­starb an der Unfall­stel­le an den Fol­gen sei­ner schwe­ren Ver­let­zun­gen”, berich­tet die Poli­zei. Zwei Feu­er­weh­ren, Ret­tungs­dienst, ein Not­arzt­hub­schrau­ber und die Poli­zei stan­den im Ein­satz. Die L549 Alm­see­stra­ße war zwi­schen dem Orts­zen­trum Grün­au im Alm­tal und dem Alm­see im Bereich der Unfall­stel­le für etwa ein­ein­halb Stun­den gesperrt.