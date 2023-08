Nächtlicher Garagen-Vollbrand in Bad Goisern

Beim Ein­tref­fen der Feu­er­weh­ren stan­den zwei Hybrid-PKW sowie Tei­le des Gebäu­des in Vollbrand.

Es war kurz vor 23 Uhr am 30. August 2023, als der Besit­zer selbst auf den Brand in dem mehr­stö­cki­gen Gara­gen- und Lager­ge­bäu­de in der Ort­schaft Pri­mes­berg auf­merk­sam wur­de. Es gelang ihm noch, einen Trak­tor aus einer Neben­ga­ra­ge zu ret­ten. Zwei Hybrid-PKW stan­den in der Gara­ge in Voll­brand, das Feu­er brei­te­te sich auf das dar­über lie­gen­de, höl­zer­ne Gebäu­de rasend schnell aus.

Die wenig spä­ter ein­tref­fen­den Feu­er­weh­ren Bad Goi­sern und St. Aga­tha tru­gen sogleich meh­re­re Löschlei­tun­gen sowie einen Schaum­an­griff vor, um die Lage unter Kon­trol­le zu bekom­men. Das Feu­er hat­te sich jedoch bis in den Dach­be­reich aus­ge­brei­tet, sodass es not­wen­dig war, mit­tels Tele­skop­mast­büh­ne das Dach für die Lösch­ar­bei­ten teils zu öffnen.

Ins­ge­samt fünf Atem­schutz­trupps brach­ten schließ­lich den Brand unter Kon­trol­le, mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ras wur­den Glut­nes­ter auf­ge­spürt und abge­löscht. Mit dem Atem­schutz­fahr­zeug konn­ten noch an Ort und Stel­le die Atem­luft­fla­schen wie­der befüllt und ein­satz­be­reit gemacht werden.

„Wie­der ein­mal haben sich die zwei Groß­tank­lösch­fahr­zeu­ge der bei­den Feu­er­weh­ren bes­tens bewährt. Nur so stand in der Erst­pha­se aus­rei­chend Lösch­was­ser zur Ver­fü­gung“, so Ein­satz­lei­ter Claus Ebner zur oft schwie­ri­gen Lösch­was­ser­ver­sor­gung in unse­rer Region.

Mit­tels Seil­win­de des Rüst­lösch­fahr­zeugs wur­den die bei­den aus­ge­brann­ten Fahr­zeu­ge schließ­lich noch aus der Gara­ge gezo­gen. Erst gegen 2 Uhr nachts konn­te ein Groß­teil der Mann­schaft von der Ein­satz­stel­le abrü­cken, eine Brand­wa­che ver­blieb bis in die Morgenstunden.

Fotos: FF Bad Goisern