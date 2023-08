PENTHESILEA SOMMERKONZERTE IN TRAUNKIRCHEN

Die drit­te Edi­ti­on der Pen­the­si­lea Som­mer­kon­zer­te steht in den Start­lö­chern und ver­spricht aufs Neue ein musi­ka­li­sches Spek­ta­kel der Extra­klas­se. Vom 24. August bis zum 3. Sep­tem­ber 2023 erwar­tet die Besucher*innen ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm an klas­si­scher Musik in der male­ri­schen Kulis­se von Traunkirchen.

Den Auf­takt der Kon­zert­rei­he bil­det das Eröff­nungs­kon­zert am 24. August im Klos­ter­saal Traun­kir­chen. Hier wer­den die renom­mier­ten Musi­ke­rIn­nen Karin Bonel­li, Flö­tis­tin bei den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern, Gud­run Hin­ze, Solo Pic­co­lis­tin des Gewand­haus­or­ches­ters zu Leip­zig und Chris­toph Egg­ner, Pia­nist des Egg­ner Tri­os, auf der Büh­ne stehen.

Am 26. August wird dann die Pfarr­kir­che zum Schau­platz eines wei­te­ren Kon­zer­tes. Die K&K Platt­form Wien, bekannt für ihre künst­le­ri­sche Viel­falt und außer­ge­wöhn­li­che Inter­pre­ta­tio­nen, wird die Zuhörer*innen mit einer Mischung aus tra­di­tio­nel­ler und zeit­ge­nös­si­scher Musik ver­wöh­nen. Unter der Lei­tung von Kirill Kobat­schen­ko, ers­ter Gei­ger der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker, ver­ste­hen es die fünf Musi­ke­rIn­nen meis­ter­haft, Brü­cken zwi­schen Epo­chen und den ver­schie­dens­ten Musik­sti­len zu schlagen.

Am 2. Sep­tem­ber folgt ein High­light für alle Liebhaber*innen von Blech­blas­mu­sik. Das Aus­tri­an Brass Cons­ort, ein Ensem­ble mit inter­na­tio­na­ler Aner­ken­nung, sprengt an die­sem Abend die Gren­zen der Blas­mu­sik. Die Pen­the­si­lea Som­mer­kon­zer­ten fin­den schließ­lich mit dem Abschluss­kon­zert der Pen­the­si­lea Aca­de­my am 3. Sep­tem­ber ihr Ende. Die jun­gen Musiker*innen haben im Rah­men der gleich­na­mi­gen Mas­ter­class inten­siv trai­niert und ihre musi­ka­li­schen Fähig­kei­ten ver­fei­nert. Nun ist es an der Zeit, ihr Kön­nen der Welt zu präsentieren.

Die Ver­an­stal­tungs­rei­he ist eine wun­der­ba­re Gele­gen­heit, um die Kraft der Musik in einer idyl­li­schen Kulis­se zu genie­ßen und unver­gess­li­che Augen­bli­cke zu erle­ben. Sichern Sie sich recht­zei­tig Ihre Tickets und sei­en Sie dabei, wenn die Klän­ge der Pen­the­si­lea Aca­de­my den Zau­ber des Salz­kam­mer­guts erfüllen.

Wei­te­re Infos und Tickets: https://penthesilea.academy/konzerte/