Die Poli­zei­mu­sik Ober­ös­ter­reich spiel­te in Gam­pern ein Kon­zert, der gesam­te Erlös geht an die Werk­stät­te Vöck­la­bruck in der E‑Werkstraße der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich. Die Spen­de bringt den Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung bei ihrer Arbeit mehr Selbstständigkeit.

Die Poli­zei­mu­sik Ober­ös­ter­reich begeis­ter­te die Besucher*innen beim Bene­fiz­kon­zert in Gam­pern mit einem musi­ka­li­schen Reper­toire von von klas­si­scher Musik, zeit­ge­nös­si­scher sym­pho­ni­scher Blas­mu­sik, Wie­ner Unter­hal­tungs­mu­sik, Musi­cals und Film­mu­sik bis zu tra­di­tio­nel­ler öster­rei­chi­scher Blas­mu­sik und erspiel­te dabei für die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­bruck 1.200 Euro.

„Die Spen­de ist eine wert­vol­le Unter­stüt­zung für uns“, bedankt sich Sebas­ti­an Thon, Lei­ter der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te. Mit der Spen­de kann ein Teil einer Tret­laub­sä­ge finan­ziert wer­den, mit der die Beschäf­tig­ten selbst­stän­dig klei­ne Arbeits­schrit­te erle­di­gen können.

Spen­den eine wert­vol­le Unterstützung

In der Werk­stät­te wer­den 34 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, die Beschäf­tig­ten, mit einem umfas­sen­den Arbeits- und Beschäf­ti­gungs­an­ge­bot beglei­tet. Der Betrieb der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich wird vom Land Ober­ös­ter­reich finan­ziert. Für The­ra­pie­ma­te­ri­al, Sport- und Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten sowie spe­zi­fi­sche Auf­wen­dun­gen kommt die Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich aber selbst auf und daher sind Spen­den eine wert­vol­le Unterstützung.