Regionale Rekordniederschläge und 11 Tropentage im Salzkammergut

Der August 2023 fiel mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 20° C etwa 1,5 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020). Dabei war der Anfang und das Ende vom August unter­durch­schnitt­lich kühl und nass, wäh­rend eine anhal­ten­de Hit­ze­wel­le zwi­schen dem 12. und 25. August für meist son­ni­ges und tro­cke­nes Wet­ter sorgte.

Laut METEO-data zeich­ne­te sich der August durch zahl­rei­che Wet­ter­ex­tre­me aus. Ein sta­bi­les Som­mer­hoch sorg­te zwi­schen dem 12. und 25. August für 11 Tro­pen­ta­ge mit Höchst­wer­ten über 30 Grad. Som­mer­ta­ge mit über 25 Grad gab es ins­ge­samt 17. In See­wal­chen wur­de am 22. August die höchs­te Tem­pe­ra­tur mit 34,3 Grad gemessen.

Anfang und Ende August über­wog wech­sel­haf­tes Wet­ter mit teils kräf­ti­gen Regen­fäl­len. So wur­den in See­wal­chen am 05. August 78,4 mm und am 28. August gan­ze 77,2 mmNie­der­schlag ver­zeich­net. Die gesam­te Monats­men­ge stellt mit 290,8 mm einen neu­en Rekord für August dar. Somit fiel etwa 120% mehr Nie­der­schlag als im August nor­ma­lerwei­se üblich.

In Bad Ischl wur­den am 05. und 28. August eben­falls Men­gen von etwa 70 mm gemes­sen. In St. Wolf­gang waren es 60 mm am 05. August und 70 mm am 28. August. In Unter­ach am Atter­see waren es 78 mm am 05. August und 67 mm am 28. August. Hier wur­den ähn­lich wie in See­wal­chen neue August­re­kor­de verzeichnet.

Für die hei­ßen Tage Mit­te August zahl­te man jedoch einen hohen Preis. Zahl­rei­che Gewit­ter sorg­ten regio­nal für immense Schä­den. Beson­ders am 15. August, 24. August und 26. August zogen teils unwet­ter­ar­ti­ge Gewit­ter mit ört­lich orkan­ar­ti­gen Böen über das Salz­kam­mer­gut hin­weg. Mit etwa 190 Son­nen­stun­den wur­de das Soll zu etwa 90% erfüllt.

Nun, wie geht es im Sep­tem­ber wei­ter? Nach einem kur­zen Som­mer­come­back Anfang des Monats sieht es eher nach wech­sel­haf­tem Wet­ter aus mit jedoch recht ange­neh­men Tem­pe­ra­tu­ren. Im Prin­zip ist alles mög­lich im Sep­tem­ber, von Tro­pen­ta­gen bis hin zu küh­lem Herbst­wet­ter. Aber kom­plett ins Was­ser fal­len wird der Sep­tem­ber aus heu­ti­ger Sicht wohl nicht.