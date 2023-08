Schwieriger Löscheinsatz bei Brand in einer zugemüllten Wohnung in Gmunden

Auf­wen­dig gestal­te­te sich am Mitt­woch ein Lösch­ein­satz nach einem glück­li­cher­wei­se nur klei­nen Brand in einer Woh­nung in Gmun­den, denn die­se war stark zugemüllt.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr wur­den zu einem Brand in einem Wohn­haus nach Gmun­den alar­miert. In der ver­mie­te­ten Dach­ge­schoß­woh­nung in dem Haus ist es aus noch unge­klär­ter Ursa­che zu einem Brand gekom­men. Der Brand konn­te rasch ein­ge­dämmt wer­den, da die Woh­nung aber stark zuge­müllt war, muss­ten ein Ent­sor­gungs­un­ter­neh­men sowie eine Schuttrut­sche ange­for­dert wer­den. Nach Belüf­tungs­maß­nah­men haben die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr damit begon­nen die Schuttrut­sche zu instal­lie­ren und den unmit­tel­bar betrof­fe­nen Brand­be­reich zu räumen.

Wei­te­re Maß­nah­men wur­den in die Wege gelei­tet, ein Behör­den­or­gan mach­te sich vor Ort zudem ein Bild von der Lage. Der Mie­ter war zum Zeit­punkt des Brand­aus­bruchs nicht zu Hau­se. Ver­letzt wur­de nie­mand. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che in die Wege geleitet.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber