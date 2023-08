Spielerisch lernen — Ferienpassaktion der FF Eben/Nachdemsee

„Unse­re Jugend­grup­pe sind die Ein­satz­kräf­te von Mor­gen!“ bes­ser kann es Gün­ter Raf­fels­ber­ger, Kom­man­dant der FF Eben & Nach­dem­see, nicht beschreiben.

Ein­mal mehr hat sich die Feu­er­wehr Eben und Nach­dem­see aus Alt­müns­ter, als eine schlag­kräf­ti­ge Ein­heit den vie­len Besu­chern prä­sen­tiert. In ver­schie­de­nen Sta­tio­nen hat der Kom­man­dant mit sei­nem Team, die Viel­falt der Tätig­kei­ten den Besu­chern, im Rah­men der Feri­en­pass­ak­ti­on gezeigt.

Der rich­ti­ge Umgang mit dem Feu­er­lö­scher, die Hand­ha­bung des hydrau­li­schen Ret­tungs­ge­räts, die rich­ti­ge Aus­rüs­tung der Ein­satz­kräf­te, und so wei­ter — bei die­ser Ver­an­stal­tung der Gemein­de Alt­müns­ter hat­ten die inter­es­sier­ten Kin­der, aber auch die Mög­lich­keit selbst alles in der Pra­xis aus­zu­pro­bie­ren, was sicht­lich Spaß gemacht hat.

Eines der Highlight´s war sicher­lich der „Fett­brand­si­mu­la­tor“, um zu ler­nen wie man sich rich­tig ver­hält und auch die rich­ti­gen Maß­nah­men ergreift, wenn in der Küche das Fett in Brand gerät. Am Simu­la­tor wur­de ein­drucks­voll gezeigt, was pas­siert, wenn man bren­nen­des Fett ver­sucht mit Was­ser zu löschen.

Noch wäh­rend der Ver­an­stal­tung kam ein „(Übungs) Ein­satz“ her­ein: ein Rad­fah­rer kam zu Sturz, wur­de von einem Trak­tor über­rollt und kam unter dem Anhän­ger zu lie­gen. Sofort wur­de ein­satz­mä­ßig mit der Ret­tung des ver­letz­ten Rad­fah­rers begon­nen. Sehr ein­drucks­voll wur­de den erstaun­ten Besu­chern gezeigt, wie im Team mit pro­fes­sio­nel­ler Aus­bil­dung die­ser Unfall abge­ar­bei­tet wird.

Nach die­sen span­nen­den, aber auch erns­ten The­men ging es los: die Was­ser­rut­sche wird in Betrieb genom­men und sprit­zen bis so wirk­lich alle pitsch­nass sind – bei die­sem Kai­ser­wet­ter jen­seits der 30 Grad, da braucht sogar der Chef Gün­ter eine klei­ne Abküh­lung: rein in die Bade­ho­se und einer rasan­ten Rutsch­par­tie steht nichts im Wege.

Natür­lich darf nach den span­nen­den Stun­den bei der Feu­er­wehr das leib­li­che Wohl nicht zu kurz kom­men, Bos­na und Eis been­den einen span­nungs­ge­la­de­nen Vor­mit­tag in Altmünster.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at