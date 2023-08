Suche nach Klettersteiggeherin in Gosau

Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei stan­den am Sonn­tag in Gosau bei der Suche nach einer ver­miss­ten Klet­ter­steig­ge­he­rin im Ein­satz. Die Frau war bei wid­ri­gen Ver­hält­nis­sen allei­ne im Klet­ter­steig. ein Bekann­ter alar­mier­te die Ein­satz­kräf­te, weil sich die Frau nicht mehr gemel­det hatte.

Die 35-jäh­ri­ge Frau aus den Ver­ei­nig­ten Staa­ten ging am 06. August 2023 trotz star­ken Regens allein den anspruchs­vol­len Inter­sport-Klet­ter­steig auf den Don­ner­ko­gel in Gosau. Bevor die Frau am Vor­mit­tag star­te­te, erzähl­te sie noch einem Bekann­ten aus Graz von ihrem Vorhaben.

Da sich die 35-Jäh­ri­ge bis 18:00 Uhr immer noch nicht bei ihrem Freund gemel­det hat­te, befürch­te­te die­ser einen Unfall und ver­stän­dig­te die Ein­satz­kräf­te aus Gosau. Berg­ret­ter und ein Alpin­po­li­zist began­nen dar­auf­hin mit den Erhe­bun­gen und orga­ni­sier­ten eine Suche nach der Klettersteiggeherin.

Völ­lig erschöpft bei Stark­re­gen im Klettersteig

Nach kur­zer Zeit konn­te die­se jedoch tele­fo­nisch erreicht wer­den und sie gab an, völ­lig erschöpft soeben an einer Schutz­hüt­te ange­kom­men zu sein. Die Ame­ri­ka­ne­rin schaff­te es den Klet­ter­steig, trotz Stark­re­gens, bis zur bekann­ten “Him­mels­lei­ter” im obe­ren Drit­tel des Klet­ter­steigs zu gehen.

Han­dy deak­ti­viert um Akku zu sparen

Nach­dem sie dort jedoch kaum mehr Kraft hat­te, ent­schied sie sich umzu­keh­ren und ging den Groß­teil des Klet­ter­steigs wie­der berg­ab. Auf­grund der Näs­se und Erschöp­fung dau­er­te die­ses Vor­ha­ben eini­ge Zeit. Sie befürch­te­te, dass ihr Han­dy­ak­ku nicht mehr aus­rei­chen wür­de und schal­te­te des­halb ihr Han­dy in den Flugmodus.

Aus die­sem Grund konn­ten sie weder ihr Bekann­ter, noch die Ein­satz­kräf­te tele­fo­nisch errei­chen. Erst als sie gegen 18:00 Uhr, also nach ca. zehn Stun­den im Gelän­de, bei der bewirt­schaf­te­ten Gab­lon­zer Hüt­te ange­kom­men war, habe sie ihr Han­dy wie­der akti­viert und die ver­pass­ten Anru­fe bemerkt.

Suche abge­bro­chen

Nach kur­zer Abklä­rung durch die Alpin­po­li­zei konn­te die Suche abge­bro­chen wer­den und die Mann­schaft des Berg­ret­tungs­diens­tes wie­der ein­rü­cken, so die Polizei.