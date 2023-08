Suche nach vermisstem Stand-Up-Paddler im Wolfgangsee

In St. Wolf­gang im Salz­kam­mer­gut läuft seit Frei­tag­nach­mit­tag eine gro­ße Such­ak­ti­on bezie­hungs­wei­se ein Tauch­ein­satz nach einem abgän­gi­gen 23-jäh­ri­gen Stand-Up-Paddler.

“Zwei Zeu­gen beob­ach­te­ten am 18. August 2023 gegen 14:35 Uhr wie ein Stand-Up-Padd­ler am Wolf­gang­see ins Was­ser stürz­te und ver­sank. Obwohl einer der Zeu­gen selbst mit sei­nem Board unter­wegs war und inner­halb kür­zes­ter Zeit am letz­ten Sich­tungs­punkt ankam, konn­te der Ver­un­fall­te nicht mehr auf­ge­fun­den werden.

Zufäl­lig am See trai­nie­ren­de Poli­zei­boo­te der Lan­des­po­li­zei­di­rek­ti­on Salz­burg sowie ein Was­ser­ret­tungs­tau­cher, wel­cher bei dem Trai­ning invol­viert war, waren eben­falls bin­nen zehn Minu­ten vor Ort, konn­ten den Was­ser­sport­ler aber eben­falls nicht mehr auf­fin­den. Anhand der Zeu­gen­aus­sa­gen sowie mit Hil­fe eines GPS-Tra­cker des Stand-Up-Padd­lers wur­de der enge­re Such­be­reich ein­ge­grenzt und Mar­kie­rungs­bo­jen gesetzt.

Suche in 60 bis 80 Metern Tiefe

Der­zeit suchen Tau­cher in einer Tie­fe von etwa 60 bis 80 Metern. Soll­te die­se Suche kein Ergeb­nis brin­gen, wird die­se bis in die Nacht­stun­den hin­ein mit Tie­fen­son­ar­boo­ten der Was­ser­ret­tung fort­ge­setzt. Bei dem Ver­miss­ten han­delt es sich ver­mut­lich um einen 23-jäh­ri­gen pol­ni­schen Staats­bür­ger”, so die Poli­zei am Abend in einer Presseaussendung.

Die Such­ak­ti­on soll in den Nacht­stun­den wei­ter fort­ge­setzt wer­den, unter ande­rem auch des­we­gen, weil die Ein­satz­kräf­te nach dem Andrang am See am Nach­mit­tag nun in den Nacht­stun­den deut­lich unge­stör­ter im See arbei­ten kön­nen, wie man mitteilte.

