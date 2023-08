Uneinsichtige alkoholisierte Bootsführer am Traunsee

Die Poli­zei muss­te am Sams­tag auf den Traun­see aus­rü­cken. Die Grün­de, zu lau­te Musik und zu viel Alko­hol auf zwei Booten.

Am 12. August 2023 um 15:30 Uhr wur­de bei der Poli­zei ange­zeigt, dass am Traun­see auf zwei Boo­ten schon meh­re­re Stun­den lang lau­te Musik abge­spielt wird. Dar­auf­hin wur­den Beam­te der Was­ser­po­li­zei Gmun­den zur Ein­sat­zört­lich­keit am Traun­see disponiert.

Meh­re­re Betrun­ke­ne an Board

Die Poli­zis­ten konn­ten meh­re­re augen­schein­lich alko­ho­li­sier­te Per­so­nen auf zwei Boo­ten antref­fen und einer Kon­trol­le unter­zie­hen. Mit den jewei­li­gen ver­ant­wort­li­chen Boots­füh­rern wur­de ein Alko­vor­test durch­ge­führt, wel­che posi­tiv ver­lie­fen. In wei­te­rer Fol­ge wur­den bei­de zu einem geeich­ten Alko­mat­test auf­ge­for­dert, wobei einer der bei­den, ein 28-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den, die­sen verweigerte.

Wäh­rend der gesam­ten Amts­hand­lung sol­len sich die Betei­lig­ten unein­sich­tig und zuneh­mend unko­ope­ra­tiv gegen­über den ein­schrei­ten­den Beam­ten ver­hal­ten haben. Zur Amts­hand­lung wur­de eine wei­te­re Strei­fe der PI Gmun­den hin­zu­ge­zo­gen, wel­che an Land den Alko­mat­test durch­führ­te. Anschlie­ßend wur­de einem der bei­den Boots­füh­rer die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Sämt­li­che Betei­lig­te wur­den angezeigt.