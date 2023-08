Verkehrsunfall in der Ischler Bauerstraße

Am Diens­tag wur­de die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl zu Auf­räum­ar­bei­ten nach einem Ver­kehrs­un­fall in der Bau­er­stra­ße geru­fen. Ein Len­ker eines Klein­wa­gens fuhr von der Bren­ner­stra­ße kom­mend in die Bau­er­stra­ße ein. Dabei kol­li­dier­te er mit einem ande­ren Fahr­zeug und kam schwer beschä­digt auf der Kreu­zung zum Stehen.

Zum Glück konn­ten alle Betei­lig­ten die Autos selbst­stän­dig ver­las­sen, nur eine Per­son wur­de bei dem Crash leicht ver­letzt. Die Ein­satz­kräf­te sicher­ten die Unfall­stel­le ab und rei­nig­ten die Fahr­bahn von her­um­lie­gen­den Tei­len und aus­ge­flos­se­nen Betriebs­mit­teln. Ein PKW wur­de von einem ver­stän­dig­ten Abschlepp­un­ter­neh­men ver­bracht, der zwei­te Betei­lig­te konn­te sei­ne Fahrt fort­set­zen. Im Ein­satz stan­den der zwei­te Bereit­schafts­zug der Haupt­feu­er­wa­che und eine Strei­fe der Poli­zei Bad Ischl, berich­tet die FF Bad Ischl.

Quel­le: www.ff-badischl.at