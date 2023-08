Wanderer konnte nach Sturz nicht mehr weiter

Berg­ret­tung und Not­arzt­hub­schrau­ber stan­den am Mon­tag bei der Ret­tung eines Wan­de­rers in Gosau im Einsatz.

Ein 73-jäh­ri­ger Deut­scher fuhr am 21. August 2023 gemein­sam mit sei­ner Lebens­ge­fähr­tin mit der Gosau­kamm­bahn zur Zwie­sel­alm auf. Dort erkun­de­ten die bei­den das Alm­ge­biet und mach­ten gegen 14:00 Uhr eine Ein­kehr in der Gab­lon­zer­hüt­te. Nach der Rast woll­ten die Urlau­ber über den Wan­der­weg von der Gab­lon­zer­hüt­te zum Vor­de­ren Gosau­see absteigen.

Abge­rutscht und zu Boden gestürzt

Ein Stück ober­halb der Kraut­gar­ten­hüt­te trat der Mann wäh­rend des Abstiegs auf einen grö­ße­ren Stein und rutsch­te mit der Fer­se ab. Der Wan­de­rer stürz­te nach hin­ten zu Boden und ver­letz­te sich unbe­stimm­ten Gra­des. Auf­grund der Ver­let­zung war ein wei­te­rer Abstieg nicht mehr mög­lich. Die Lebens­ge­fähr­tin des Man­nes und wei­te­re zufäl­lig anwe­sen­de Wan­de­rer leis­te­ten Ers­te Hil­fe und setz­ten gegen 15:20 Uhr einen Not­ruf ab.

Berg­ret­tung und Not­arzt­hub­schrau­ber im Einsatz

Die Berg­ret­tung Gosau rück­te mit vier Kräf­ten aus, außer­dem wur­de der Not­arzt­hub­schrau­ber ver­stän­digt. Die­ser konn­te den Ver­letz­ten im Gelän­de aus­fin­dig machen und ihn mit einem Tau­flug ret­ten. Der 73-Jäh­ri­ge wur­de am Zwi­schen­lan­de­platz am Vor­de­ren Gosau­see von den Ein­satz­kräf­ten ver­sorgt und gegen 17:00 Uhr in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl geflo­gen. In der Zwi­schen­zeit stie­gen Berg­ret­ter Rich­tung Unfall­stel­le auf. Sie konn­ten die Lebens­ge­fähr­tin des Ver­un­fall­ten antref­fen und sie beim Abstieg ins Tal beglei­ten, teilt die Poli­zei mit.