Zum Wochá teil´n auf die Moaralm

End­lich kommt der Som­mer zurück und für einen län­ge­ren Zeit­raum wird Schön­wet­ter mit som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren vor­her­ge­sagt. So kön­nen wir wie­der Bewe­gung in der Natur genie­ßen! Wan­dern ist gut für Kör­per und See­le und die bes­te The­ra­pie gegen Stress. Ste­ti­ges Gehen wirkt posi­tiv auf den Stoff­wech­sel und das Immun­sys­tem, Herz, Kreis­lauf, Atmung, Mus­keln und Stütz­ge­rüst wer­den gestärkt.

Idea­le Gele­gen­heit Bewe­gung und Unter­hal­tung zu ver­bin­den bie­tet das Wochá teil´n auf der Moar­alm / Mairalm in Gmun­den am Mitt­woch, 16. August 2023. Ab 15 Uhr spielt die Kuf­haus Musi, Hüt­ten­wir­tin Mary kocht auf und es gibt frisch­ge­kühl­tes Eggen­ber­ger Bier aus dem größ­ten Brunn­trog am Traun­see. Gredt wird übers “Vög­öfaun­ga“ und „Vogerl­schnit­zen“!

Um 12 Uhr star­tet eine Wan­de­rung zum Wochá teil´n.

Treff­punkt: Umkehr­platz — Traunsteinstraße

Anmel­dung: T +43 660 25 29 180 — M johann.prangl@gmx.at