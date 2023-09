1. Sicherheitstag und Familienfest in Gmunden

Am Sams­tag, 23. Sep­tem­ber, dreht sich am Rat­haus­platz alles um Sicher­heit und Ver­gnü­gun­gen für die gan­ze Fami­lie. Die Stadt­ge­mein­de lädt erst­mals zu einem kom­bi­nier­ten gro­ßen Fest ein. Ein­tritt frei.

Zum Auf­takt die­ses Sicher­heits­ta­ges und Fami­li­en­fes­tes wird um 12 Uhr ein Leo­­pard-Kampf­pan­zer, Typ 2A4, des Öster­reichischen Bun­des­heer am Rat­haus­platz ein­fah­ren und danach zu besich­ti­gen sein. Feu­er­wehr, Berg­ret­tung, Rotes Kreuz, Was­serrettung sowie Stadt- und Bun­des­po­li­zei demons­trie­ren mit einem umfang­rei­chen Leis­tungs­pro­gramm ihre viel­fäl­ti­gen Fä­higkeiten und ihre Schlag­kraft. Stünd­li­che Schau­übun­gen zu Land und zu Was­ser sowie Live­mu­sik laden zum Stau­nen und Ver­wei­len in der Innen­stadt ein. Um 14 Uhr wer­den bei­spiels­wei­se vor dem Rat­haus Poli­zei­hun­de auf “Ver­bre­cher­jagd” gehen.

Beson­ders Wage­mu­ti­ge kön­nen sich lau­fend mit einer Fly­ing Fox-Seil­rut­sche vom Rat­haus hin­un­ter­glei­ten las­sen oder gemein­sam mit der Feu­er­wehr und der Brand­ver­hü­tungs­stel­le Feuerlöschübun­gen vornehmen.

Beim Roten Kreuz kann man Herz­druck- Mas­sa­gen aus­pro­bie­ren, ver­suchs­wei­se zum Lebens­ret­ter wer­den oder sich über die vie­len Leis­tungs­be­rei­che informieren.

Der Zivil­schutz­ver­band gibt nütz­li­che Tipps zur Black­out-Vor­sor­ge, die AGES infor­miert über das natür­lich vor­kom­men­de radioakti­ve Edel­gas Radon, und beim ÖAMTC kann man in den Unfall­si­mu­la­tor stei­gen und rich­tig spü­ren, wel­che Vor­tei­le ein angeleg­ter Sicher­heits­gurt bei einem Über­schlag hat. All jene, die mit dem Zwei­rad kom­men, kön­nen die­ses einem Fahr­rad­check unter­zie­hen lassen.

“Hel­fen einem die Berg­ret­ter nach un­ten, so kann man beim Klet­ter­turm der Natur­freun­de die Hö­hen des Rathausplat­zes und Schu­bertplat­zes erkun­den. Alle, die es etwas ruhi­ger ange­hen wol­len, kön­nen einen Zau­be­rer (15Uhr) bestau­nen, Sandbur­gen bau­en, sich bei den Stän­den der teil­nehmenden Organi­sationen infor­mie­ren oder sich viel­leicht doch in den Hüpf­bur­gen und Rie­sen­rut­sche aus­to­ben”, so macht einem Sicher­heits­stadt­rat Phil­ipp Wiatsch­ka einen Besuch und vor allem auch das reiz­vol­le Kin­der und Rah­men­pro­gramm schmackhaft.

Detail­lier­tes Pro­gramm unter gmunden.at oder eventsgmunden.at