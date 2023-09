Am Traunstein von Felsblock getroffen

Eine Berg­stei­ge­rin ist am Sonn­tag am Traun­stein von einem Fels­block getrof­fen wor­den. Die Frau stürz­te dabei drei Meter in die Tie­fe und wur­de verletzt.

Eine 35-Jäh­ri­ge Nie­der­ös­ter­rei­che­rin unter­nahm am 24. Sep­tem­ber 2023 gemein­sam mit ihrem 36-jäh­ri­gen Freund aus Steyr eine Berg­tour auf den Traun­stein in Gmun­den. Beim Abstieg über den süd­sei­tig gele­ge­nen Mai­ralm­steig lös­te sich gegen 15:20 Uhr ober­halb der Wan­de­rin aus unbe­kann­ter Ursa­che ein grö­ße­rer Fels­block und stürz­te in Rich­tung Tal.

Die 35-Jäh­ri­ge konn­te nicht mehr aus­wei­chen und wur­de am Rücken getrof­fen, wodurch sie etwa drei Meter abstürz­te und sich dabei ver­letz­te. Ihr Beglei­ter setz­te sofort einen Not­ruf ab. Die Berg­ret­tung, der Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 10 und ein Alpin­po­li­zist wur­den alar­miert, die ver­letz­te Frau wur­de mit­tels Tau ins Tal geflo­gen und folg­lich Kli­ni­kum Wels geflo­gen, so die Polizei.