Arbeitsrechtsberatung am 12. Oktober 2023 in der WKO Gmunden

Exper­ten der Wirt­schafts­kam­mer Ober­ös­ter­reich ste­hen für eine per­sön­li­che Bera­tung in Arbeits­rechts­fra­gen am Don­ners­tag, 12. Okto­ber, ganz­tä­gig in der Bezirks­stel­le Gmun­den zur Verfügung.

Geset­ze, Ver­ord­nun­gen und Bestim­mun­gen im Arbeits­recht wer­den immer viel­fäl­ti­ger und kom­ple­xer. Eine gute Bera­tung in Arbeits­rechts­fra­gen schafft daher eine Win-win-Situa­ti­on für Arbeit­ge­ber und Mit­ar­bei­ter und kann somit strit­ti­ge Situa­tio­nen vor­beu­gen. „Es wird den Betriebs­in­ha­bern im Arbeits­recht viel Wis­sen abver­langt. Mit die­ser Bera­tung vor Ort haben die Unter­neh­me­rIn­nen und Per­so­nal­ver­ant­wort­li­che die Mög­lich­keit, sich immer wie­der auf den neu­es­ten Wis­sens­stand zu brin­gen.“, sagt WKO Gmun­den Obmann Mar­tin Ettinger.

Die Arbeits­rechts­be­ra­tung in der Wirt­schafts­kam­mer Gmun­den fin­det am Don­ners­tag, 12. Okto­ber 2023 statt. Eine Anmel­dung ist unbe­dingt bis spä­tes­tens 4. Okto­ber 2023 erfor­der­lich. Tel 05–90909-5250 oder per E‑Mail an gmunden@wkooe.at. Die Teil­nah­me für WKO-Mit­glie­der ist kostenlos.