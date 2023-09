Bergsteigerin mit Knieschmerzen durch Bergrettung gerettet

Star­ke Schmer­zen in den Knien bei einer Berg­stei­ge­rin haben am Mon­tag für einen Ein­satz der Berg­ret­tung am Traun­stein in Gmun­den gesorgt. “Eine 60-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Gmun­den bekam beim Abstieg, eben­falls am Mai­ralm­steig, plötz­lich star­ke Schmer­zen in den Knien und konn­te nicht mehr selbst­stän­dig wei­ter abstei­gen. Sie befand sich auf ca. 850 Metern See­hö­he. Eine Ein­satz­mann­schaft stieg sofort zu ihr auf und konn­te die Frau anschlie­ßend sicher zur Forst­stra­ße ins Lain­au­tal brin­gen. Von dort konn­te sie in häus­li­che Pfle­ge ent­las­sen wer­den”, so die Berg­ret­tung Gmunden.