Betrunkener im Traunsee löste Suchaktion aus

In Eben­see ist ein Betrun­ke­ner von einem Augen­zeu­gen aus dem Traun­see gezo­gen wor­den. Da der Mann sich nicht erin­nern konn­te, ob er allei­ne baden ging, wur­de eine Such­ak­ti­on ausgelöst.

Ein 40-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den geriet in den frü­hen Mor­gen­stun­den des 10. Sep­tem­ber 2023 nach einem Besuch im Eben­seer Kir­tag­bier­zelt auf unbe­kann­te Wei­se in den Traun­see. Gegen 04:10 Uhr wur­de er von einem 59-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Wels-Land augen­schein­lich in Not im Ufer­be­reich schwim­mend gese­hen und aus dem See gezogen.

Such­ak­ti­on nach ver­meint­li­cher wei­te­rer Person

Da der 40-Jäh­ri­ge angab, dass er nicht allein im See war, wur­de eine Such­ak­ti­on nach einer wei­te­ren in Not gera­te­nen Per­son am Traun­see aus­ge­löst. Sei­ne Anga­ben änder­ten sich auf­grund sei­nes alko­ho­li­sier­ten Zustan­des aber mehr­mals. Als er sich sicher war, dass er doch allein unter­wegs war, wur­de die Such­ak­ti­on gegen 05:30 Uhr abge­bro­chen, so die Polizei.