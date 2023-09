Derbykracher SV Gmundner Milch vs. Gschwandt

Gmunden freut sich auf Fußballfest des Jahres

Es ist ange­rich­tet: Am kom­men­den Frei­tag (15.09.) steigt in der Gmund­ner LSP-Are­na die wohl größ­te Fuß­ball­par­ty die­ses Jah­res. Der SV Gmund­ner Milch kam mit fünf Sie­gen aus den ers­ten fünf Begeg­nun­gen per­fekt aus den Start­lö­chern. Obwohl die Traun­see­städ­ter am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de mit einem 2:2‑Unentschieden beim Schluss­licht St. Mari­en­kir­chen den ers­ten Punkt­ver­lust hin­neh­men muss­ten, grü­ßen die Man­nen von Chef­trai­ner Chris­toph Brum­may­er von der Tabel­len­spit­ze der Lan­des­li­ga West.

Auch die Uni­on Gschwandt, die sich in der Vor­sai­son erst in der Rele­ga­ti­on den Klas­sen­er­halt sicher­te, ist nach wie vor unge­schla­gen und über­rasch­te vie­le Exper­ten mit einem makel­lo­sen Sai­son­start und einem Platz im Spit­zen­feld der Tabel­le. Nach­dem sich die Blau-Wei­ßen aus der Bezirks­haupt­stadt vor weni­gen Wochen im Lan­des­cup den Gschwandt­nern nach Ver­län­ge­rung geschla­gen geben muss­ten, brennt man in der Traun­see­stadt auf Revan­che. Für aus­rei­chend Span­nung und Bri­sanz ist in die­sem Der­by daher gesorgt.

Obwohl die Kampf­mann­schaft des SV Gmund­ner Milch gleich zu Beginn den ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­fall eini­ger Schlüs­sel­spie­ler ver­kraf­ten muss­te, ist die Heim­spiel­bi­lanz mit drei Sie­gen aus drei Spie­len lupen­rein. Auch der blut­jun­gen 1b-Mann­schaft der Blau-Wei­ßen (Durch­schnitts­al­ter: 19 Jah­re) gelang in der 2. Klas­se Süd mit vier Sie­gen aus vier Spie­len ein per­fek­ter Auf­takt. Bevor sich am Frei­tag um 19:00 die Kampf­mann­schaf­ten duel­lie­ren, kommt es bereits um 16.45 zu „klei­nen Der­by“ zwi­schen den SVG Juni­ors und der Uni­on Gschwandt 1b.

Außer­dem sorgt der SV Gmund­ner Milch ein­mal mehr unter dem Mot­to „Fami­ly-Day“ für ein attrak­ti­ves Rah­men­pro­gramm, bei dem die gan­ze Fami­lie voll auf ihre Kos­ten kommt. Nicht zuletzt auf­grund der sport­li­chen Aus­gangs­la­ge rech­nen die Ver­ant­wort­li­chen des SV Gmund­ner Milch damit, dass sich vie­le Fuß­ball­fans aus der Regi­on die­ses Spek­ta­kel nicht ent­ge­hen lassen.

Da ein Besu­cher­an­drang von über 1000 Fans zu erwar­ten ist, emp­feh­len die Traun­see­städ­ter eine früh­zei­ti­ge Anrei­se und falls die­se mit dem PKW erfolgt, den gro­ßen Park­platz beim Bun­des­gym­na­si­um Kera­mik­stra­ße in Anspruch zu neh­men. Vom kos­ten­lo­sen Park­platz sind es nur weni­ge Geh­mi­nu­ten zur LSP-Arena.

FR, 15.09.2023, 16:45, 2. Klas­se Süd: SVG Juni­ors vs. Uni­on Gschwandt 1b

FR, 15.09.2023, 19:00, Lan­des­li­ga West: SV Gmund­ner Milch vs. Uni­on Gschwandt