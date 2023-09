Die Feuerwehr übt: Heiß an einem heißen Tag

Ein Abbruch­haus in Alt­müns­ter und vie­le hoch­mo­ti­vier­te Ein­satz­kräf­te üben Situa­tio­nen, die im Brand­ge­sche­hen Leben ret­ten. Auch „Drill X“ kam zum Einsatz!

20 Trupps aus dem Pflicht­be­reich Alt­müns­ter und Gast­feu­er­weh­ren der Umge­bung, haben sich den „brand­hei­ßen“ Auf­ga­ben gestellt, die auch mit Bra­vour gemeis­tert wur­den. Auch ein Trupp aus Nie­der­ös­ter­reich war dabei – drei Mann aus der Stadt Eben­furth reis­ten an, um an die­ser Aus­bil­dungs­ver­an­stal­tung teilzunehmen.

Ein Haus brennt, oder „nur“ ein Zim­mer­brand, auch ein Glimm­brand und natür­lich vie­le wei­te­re Ein­satz­ge­bie­te erfor­dern das Ein­grei­fen von Atem­schutz­trupps. Aus die­sem Grund ist es uner­läss­lich, sol­che Sze­na­ri­en immer wie­der zu üben und zu trainieren.

Die Heiß­aus­bil­dung in der Feu­er­wehr ist ein wesent­li­cher Bestand­teil der Ein­satz­vor­be­rei­tung. Sie ermög­licht es den Feu­er­wehr­leu­ten, unter rea­lis­ti­schen Bedin­gun­gen den Umgang mit hohen Tem­pe­ra­tu­ren und Rauch­ent­wick­lung zu trai­nie­ren. Dabei wer­den ver­schie­de­ne Sze­na­ri­en simu­liert, um die rich­ti­gen Hand­grif­fe im Ernst­fall zu beherr­schen. Die Sicher­heit steht dabei stets im Vor­der­grund, da der Umgang mit Hit­ze und Rauch beson­de­re Her­aus­for­de­run­gen birgt. Die Heiß­aus­bil­dung ver­bes­sert die Team­ko­or­di­na­ti­on, das Ver­ständ­nis für Brand­ver­hal­ten und die Fähig­keit, ruhig und beson­nen unter Druck zu agieren.

Die Trupps muss­ten in die­sem rea­lis­ti­schem Trai­ning zuerst in den Kel­ler, dort wur­de in einem Raum mit bren­nen­dem Mate­ri­al so rich­tig ein­ge­heizt, dies dient dazu, den Kör­per an hohe Tem­pe­ra­tu­ren und Rauch zu gewöh­nen. Nach etwa 10 Minu­ten ging es in den ers­ten Stock, wo vor­ge­ge­be­ne Auf­ga­ben zu erfül­len waren – natür­lich mit rea­lis­ti­schen Bedin­gun­gen. Nach etwa 17 Minu­ten kamen die Trupps erschöpft zurück und konn­ten nach kur­zen und hilf­rei­chen Reaktionen/Kommentaren der beglei­ten­den Aus­bild­ner den „Ein­satz“ beenden.

Der Kom­men­tar eines Teil­neh­mers: „Gewal­tig, was die Feu­er­wehr Alt­müns­ter auf die Bei­ne gestellt hat, eines der bes­ten Übungs­par­cours, die es gibt!“

Dadurch, dass mit ech­tem Feu­er trai­niert wur­de, muss­te die Fas­sa­de immer wie­der gekühlt wer­den. Aber im ers­ten Stock, kam es durch die star­ke Hit­ze immer wie­der zur Brand­ver­schlep­pung in den Dach­bo­den. Die Feu­er­wehr Alt­müns­ter war mit der Tele­skop­mast­büh­ne bereit, um genau dies sofort bekämp­fen zu kön­nen, man woll­te das Haus ja nicht „heiß abtra­gen“. Aus die­sem Grund war auch Lukas Traxl aus Eben­see mit dem „Drill X“ vor Ort, um sofort ein­grei­fen zu kön­nen. Dies war auch not­wen­dig, denn um die Mit­tags­zeit kam es zur Durch­zün­dung in den Dach­stuhl. Mit dem „Drill X“, ein mit Was­ser ange­trie­be­ner Boh­rer, der in die Dach­haut ein­dringt und im Dach­bo­den einen Was­ser­ne­bel ver­teilt kann ein wei­te­res Aus­brei­ten der Feu­ers­brunst ver­hin­dert werden.

Ein spek­ta­ku­lä­rer Aus­bil­dungs­tag, der ohne der Zusam­men­ar­beit von Mann­schaft, Kame­ra­den und Gäs­ten nicht funk­tio­nie­ren könn­te. „Einer Wie­der­ho­lung steht nichts im Wege!“ so der Ver­an­stal­ter und Orga­ni­sa­tor Mar­kus Gruber.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer