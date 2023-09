Ebensee spielt um den Aufstieg

Mit kräf­ti­ger Ver­stär­kung geht Eben­see in die neue Tisch­ten­nis­sai­son. Micha­el Trink (24 Jah­re) vom UTTC Salz­burg, Rück­keh­rer Jonas Prom­ber­ger (22), Ben­ja­min Gir­lin­ger (15) und Ever­green Ivan Kara­bec (42) bil­den das schlag­kräf­ti­ge Team, dem durch­aus Titel­chan­cen ein­zu­räu­men sind.

Eben­see star­tet mit Aus­wärts­par­tien in Salz­burg und Inns­bruck, ehe es Ende Sep­tem­ber zu den heiß ersehn­ten Heim­spie­len gegen Pot­ten­brunn und TTC Biesen­feld Linz kommt. Neu­zu­gang Micha­el Trink, die neue Nr.1 im Team, spiel­te zuletzt in der 1. Bun­des­li­ga, sucht aber in Eben­see eine neue Her­aus­for­de­rung. Als Links­hän­der bringt der Mixed-Staats­meis­ter (2021) die idea­le Vor­aus­set­zung für die oft­mals ent­schei­den­den Doppel-Partien.

Der fünf­ma­li­ge Jugend-EM-Teil­neh­mer Jonas Prom­ber­ger kommt nach zwei Jah­ren in der 1. Bun­des­li­ga bei SPG Linz wie­der in sei­ne Hei­mat an das Süd­ufer des Traun­sees. Youngs­ter Ben­ja­min Gir­lin­ger (U 13-Euro­pa­meis­ter 2022) brennt eben­falls auf den Sai­son­start. Er spiel­te zuletzt inter­na­tio­nal bei der Jugend-EM in Gli­wice (Polen) und war dort Teil des U15-Vizeuropameisterteams.

Ever­green Ivan Kara­bec kommt mit einem 5. Rang von den Para- Euro­pa­meis­ter­schaf­ten aus Shef­field (GB). Erst im Vier­tel­fi­na­le wur­de sein Erfolgs­lauf von der Nr. 1 des Tur­niers und neu­em Euro­pa­meis­ter, dem Polen Patryk Cho­j­now­sky, gestoppt. Man darf gespannt sein, ob die SPG muki Eben­see den all­seits gezoll­ten Vor­schuss­lor­bee­ren gerecht wer­den kann.