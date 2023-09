Erweiterte Bezirksparteileitung mit Themenschwerpunkt Sicherheit & Asyl

Unter dem Titel „Fes­tung Öster­reich“ lud die FPÖ-Bezirks­grup­pe Vöck­la­bruck zur erwei­ter­ten Sit­zung der Bezirks­par­tei­lei­tung ins Gast­haus Riedl in der Gemein­de Aurach am Hongar.

Zu den Vor­tra­gen­den zähl­ten der Bun­des-Sicher­heits­spre­cher des frei­heit­li­chen Par­la­ments­klubs, Han­nes Ames­bau­er, sowie Lan­des­par­tei­se­kre­tär und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Gru­ber, Sicher­heits­spre­cher der FPÖ Oberösterreich.

Ames­bau­er lie­fer­te in sei­nem Refe­rat inter­es­san­te Zah­len und Fak­ten rund um die The­men Asyl, Kri­mi­na­li­tät und Migra­ti­on, schil­der­te die damit ver­bun­de­nen Aus­wir­kun­gen einer unkon­trol­lier­ten Zuwan­de­rung unter dem Deck­man­tel Asyl und erläu­ter­te gleich­zei­tig die frei­heit­li­chen Lösungs­an­sät­ze aus dem Schwer­punkt-Pro­gramm „Fes­tung Österreich“.

Lan­des­par­tei­se­kre­tär Gru­ber unter­mau­er­te die Aus­führ­gen mit den kon­kre­ten Zah­len aus Ober­ös­ter­reich und die Aus­wir­kun­gen auf die ein­zel­nen Regionen.

„Die Pro­ble­me in die­sem Bereich sind mehr als offen­sicht­lich, vie­le von uns sind bei­na­he regel­mä­ßig mit Situa­tio­nen kon­fron­tiert, deren Ursprung auf eine unkon­trol­lier­te Ein­wan­de­rung und fal­sche Tole­ranz zurück­zu­füh­ren ist. Es ist höchs­te Zeit für eine kon­se­quen­te Linie und die Umset­zung von wirk­sa­men Maß­nah­men, wel­che die FPÖ schon immer ein­for­dert und in Zei­ten einer Regie­rungs­be­tei­li­gung mit einem frei­heit­li­chen Innen­mi­nis­ter auch erfolg­reich umge­setzt hat“, so Bezirks­par­tei­ob­mann Ger­hard Kaniak.