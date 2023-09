EuroSkills 2023: Strobler Zimmerer sichert sich „Medallion for Excellence“

Jakob Marbler (Fa. Zeppetzauer Bau- und Zimmerer GmbH) erfolgreich bei Berufs-EM in Polen

Dan­zig in Polen war heu­er der Aus­tra­gungs­ort der EuroSkills, der Euro­pa­meis­ter­schaft der Beru­fe. 600 Teil­neh­mer aus 32 Län­dern kämpf­ten um Edel­me­tall in 42 Berufs­spar­ten. Unter ihnen mit Jakob Marb­ler, ein jun­ger Mann aus Stro­bl, der als Zim­mer­er­lehr­ling sei­ne Berufs­kar­rie­re bei der Fa. Zep­petzau­er Bau- und Zim­me­rer GmbH in Bad Ischl begann.

Hauch­dünn schramm­te er an den Medail­len­plät­zen vor­bei, erhielt aber für sei­ne Per­for­mance eine „Medal­li­on for excel­lence“. Die­se Aus­zeich­nung wird an her­aus­ra­gen­de Leis­tun­gen ver­ge­ben. Marb­lers Auf­ga­be lag dar­in ein Holz­mo­dell zu ent­wer­fen, das mit allen Schwie­rig­kei­ten der Zim­me­rei­kunst ver­se­hen war. Stolz über die Aus­zeich­nung war natür­lich der Aus­bil­dungs- und Zim­me­rei­ab­tei­lungs­lei­ter Jero­me Wag­ner, der sei­nem Schütz­ling nach Polen gefolgt war. „Ein gro­ßer Erfolg für unse­ren Betrieb“, so Wag­ner, der erklärt: „Allei­ne die Teil­nah­me an der Euro­pa­meis­ter­schaft ist ein Rie­sen­er­folg. Jakob hat es geschafft, sich über den Lan­des- und Bun­des­lehr­lings­wett­be­werb sowie über die Aus­tri­an Skills, das ist die Staats­meis­ter­schaft der Beru­fe, für die EuroSkills zu qualifizieren.“

Fir­men­chef Josef Zep­petzau­er, unter des­sen Fit­ti­chen schon zahl­rei­che Lehr­lin­ge bei Lan­des- und Bun­des­be­wer­ben Aus­zeich­nun­gen erhiel­ten, war der ers­te Gra­tu­lant. „Jakob hät­te das Zeug für Gold gehabt, wenn er ein biss­chen frü­her ernst­haft zu trai­nie­ren begon­nen hät­te“, ist Zep­petzau­er über­zeugt und klopft dabei mit einem Zwin­kern dem jun­gen Stro­bler aner­ken­nend auf die Schulter.