Fahrzeug steckte in Tiefgarage fest

Am Sonn­tag­nach­mit­tag wur­de die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl zu einer Fahr­zeug­bergung in eine Tief­ga­ra­ge in die Tänzl­gas­se alar­miert. Eine Auto­len­ke­rin hat­te sich in eine miss­li­che Lage manövriert.

Da das Fahr­zeug direkt an einem Beton­ste­her anstand, konn­te die Fah­re­rin nicht mehr nach hin­ten fah­ren und wähl­te den Not­ruf. Mit einem Ran­gie­rol­ler wur­de der PKW ver­scho­ben und die Dame konn­te ihre Fahrt ohne wei­te­re Schä­den fort­set­zen. Der Ein­satz konn­te nach einer hal­ben Stun­de wie­der been­det werden.

Quel­le: www.ff-badischl.at