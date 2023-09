Falcos Porsche in Altmünster

Traumtag mit Traumautos — die schönsten Autos Europas in Altmünster

Por­sche, eine Mar­ke, die jeder kennt und für bes­te Qua­li­tät bekannt ist – wahr­schein­lich der bes­te Sport­wa­gen der Welt. Der Orga­ni­sa­tor Richard Steg­leg­ger: „Seit 2019 das ers­te Tref­fen, die letz­ten Jah­re hat uns Coro­na einen Strich durch die Rech­nung gemacht.“

Und so konn­ten sich am Sams­tag, den 2.9.2023 die Freun­de der edlen Mar­ke wie­der zusam­men­fin­den, um Gedan­ken aus­zu­tau­schen und ihre Schät­ze zei­gen. So kamen an die 150 Fahr­zeu­ge aus Nah und Fern – allen Bun­des­län­dern und sogar aus Deutsch­land – tra­fen sich bei Kai­ser­wet­ter in Alt­müns­ter, beim male­ri­schen Schloss Ebenzweier.

Fal­cos Por­sche unter den Fahrzeugen

Ein beson­de­res Stück war der rote Por­sche mit Vöck­la­bru­cker Kenn­zei­chen: das Fahr­zeug von Han­si Hölzl, oder bes­ser bekannt als der berühm­te Fal­co. Da staun­ten vie­le Zuschau­er nicht schlecht, als der Mode­ra­tor den Sport­wa­gen ankündigte.

Auch ein schwar­zer Ita­lie­ner hat sich zu den Sport­wa­gen begeis­ter­ten Gäs­ten gesellt: ein „Hecht im Karpfenteich“.

Nach­mit­tags bega­ben sich die PS star­ken Boli­den auf gemein­sa­me Aus­fahrt in Rich­tung Atter­see. Man kann dem Team rund um Richard Steg­leg­ger zu die­sem hoch­ka­rä­ti­gem Tref­fen nur gra­tu­lie­ren – Per­fekt organisiert.

Die Mar­ke Por­sche kurz erklärt

Por­sche, die legen­dä­re deut­sche Auto­mar­ke, steht für unver­gleich­li­che Leis­tung und Ele­ganz. Gegrün­det von Fer­di­nand Por­sche im Jahr 1931, hat das Unter­neh­men eine rei­che Geschich­te in der Her­stel­lung von Sport­wa­gen und Super­sport­wa­gen. Der Por­sche 911, ein iko­ni­sches Modell, ist seit Jahr­zehn­ten ein Syn­onym für Renn­sport und Luxus. Die Kom­bi­na­ti­on aus prä­zi­ser Inge­nieurs­kunst und zeit­lo­sem Design macht Por­sche zu einer begehr­ten Mar­ke in der Auto­mo­bil­welt. Von der Renn­stre­cke bis zur Stra­ße ver­kör­pert Por­sche das Stre­ben nach Per­fek­ti­on und die Fas­zi­na­ti­on für Geschwindigkeit.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer