Falscher Polizist blitzte bei Anruferin ab

Eine 92-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Gmun­den erhielt am 05. Sep­tem­ber 2023 gegen 22:55 Uhr einen Anruf von einer unbe­kann­ten Per­son auf ihrem Fest­netz­te­le­fon. Der Mann gab sich als Poli­zei­be­am­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den aus und warn­te, dass vor kur­zer Zeit in ihrer Nach­bar­schaft ein­ge­bro­chen wor­den sei. Da der 92-Jäh­ri­gen der Anruf eigen­ar­tig vor­kam, habe sie dann das Gespräch vor­zei­tig been­det und die Poli­zei alar­miert. Somit kam es zu kei­nem finan­zi­el­len Scha­den, so die Polizei.