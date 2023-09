Frau trieb bewusstlos im Fluss

Eine Frau ist am Sonn­tag beim Baden in der Ischl bewusst­los zusam­men gebro­chen und im Was­ser abge­trie­ben. Ihre drei Kin­der muss­ten den Vor­fall mit anse­hen. Ein Pas­sant hör­te die Hil­fe­schreie und zog die bewusst­lo­se Frau aus dem Wasser.

Die 40-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den hielt sich am frü­hen Nach­mit­tag des 10. Sep­tem­ber 2023 mit ihren drei Kin­dern an der Ischl in Pfandl, in der Gemein­de Bad Ischl, zum Baden auf. Die Ischl hat der­zeit eine gefühl­te Tem­pe­ra­tur zwi­schen +18 bis +20 Grad Cel­si­us und eig­net sich auf­grund der hohen Außen­tem­pe­ra­tur noch zum Baden.

Beim Foto­gra­fie­ren im Fluss bewusst­los umge­kippt und abgetrieben

Im dor­ti­gen Bereich ist der Fluss etwa 50 Zen­ti­me­ter tief. Die 40-Jäh­ri­ge ging gegen 13:00 Uhr etwa fünf bis zehn Meter in den Fluss und woll­te von die­ser Stel­le aus ihre Kin­der foto­gra­fie­ren. Plötz­lich ver­lor die Frau das Bewusst­sein, kipp­te um und trieb bewusst­los eini­ge Meter fluss­ab­wärts. Die drei Kin­der, die das Gesche­hen beob­ach­ten konn­ten, lie­fen schrei­end ihrer Mut­ter nach.

Pas­sant zog bewusst­lo­se Frau aus dem Wasser

Ein zufäl­lig ober­halb am Park­platz anwe­sen­der 47-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den hör­te die Rufe und lief sofort in Rich­tung Fluss. Er konn­te die bewusst­lo­se Frau sofort aus dem Was­ser zie­hen und Ers­te Hil­fe leis­ten. Die 40-Jäh­ri­ge erlang­te ohne Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men sofort wie­der das Bewusst­sein. Sie wur­de an Ort und Stel­le vom zwi­schen­zeit­lich ver­stän­dig­ten Not­arzt­team erst­ver­sorgt und anschlie­ßend ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht, so die Polizei.