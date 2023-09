Glack und Englbrecht siegen am Langbathsee 

Teilnahmerekord bei Ebenseer Lauffest

„Den öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­ten sei Dank“, fiel LC-Eben­see-Obmann Wolf­gang Der­fler und Renn­lei­ter Tho­mas Siegl ein gro­ßer Stein vom Her­zen, als er die Frei­ga­be für die Run­de um die Lang­bath­se­en bekam. Der Wind­wurf hat­te Tei­le der Stre­cke stark in Mit­lei­den­schaft gezo­gen und die Bun­des­fors­te leis­te­ten gan­ze Arbeit, um das Lauf­fest am Lang­bath­see zu ermöglichen.

Bes­te Bedingungen

Nach dem ver­reg­ne­ten Jubi­lä­ums­lauf im Vor­jahr gab es bei der 26. Auf­la­ge der Lauf­ver­an­stal­tung dafür Bil­der­buch­wet­ter. Der Ansturm zum Lang­bath­see mach­te sogar eine kurz­fris­ti­ge Stra­ßen­sper­re ab der Feu­er­ko­gel­seil­bahn nötig, obwohl die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Rind­bach die Park­plät­ze vor­bild­lich am Lang­bath­see befüll­te. Die Ver­an­stal­ter freu­ten sich jeden­falls über ein Rekordstarterfeld.

Alle 5 Jah­re wieder

Der Tages­schnells­te war Andre­as Engl­brecht vom Team Sport Lich­ten­eg­ger aus Bad Goi­sern. Somit wie­der­hol­te der Frisch­ver­mähl­te, heu­er schon beim Hall­statt-Halb­ma­ra­thon erfolg­reich, sei­ne Sie­ge aus den Jah­ren 2013 und 2018 am Lang­bath­see. Nach 24:48 über­quer­te Engl­brecht die Ziel­li­nie, Robert Rei­ter (24:57) von der LG St. Wolf­gang und Felix Blei­er vom Exci­ting­fit-Run­ning Team aus Bad Ischl (25:25) folg­ten. Bei den Damen wie­der­hol­te Anna Glack (Uni­on Neu­ho­fen) ihren Vor­jah­res­sieg und blieb in 28:45 als ein­zi­ge Frau unter der magi­schen 30-Minu­ten-Mar­ke. Katha­ri­na Lahn­in­ger aus Gmun­den (31:39) und Vere­na Schnei­der aus Alt­müns­ter (35:29) beleg­ten in der Damen­wer­tung die Plät­ze zwei und drei.

Geschwis­ter Donau­er rocken den Vor­de­ren Langbathsee

Beim Lauf um den Vor­de­ren Lang­bath­see waren die Geschwis­ter Eva und Paul Donau­er (TGW Zehn­kampf­uni­on) nicht zu schla­gen. Eva finish­te die 3,5 km-lan­ge Stre­cke in 17:07, Bru­der Paul in star­ken 12:57. Der Eben­seer Jugend-Orts­meis­ter­ti­tel, der tra­di­tio­nell über die­se Stre­cke ver­ge­ben wird, ging mit Petria Tum­bo­vs­ka (21:41) und Tobi­as Höll­werth (14:33) an zwei Schü­ler der Sport­mit­tel­schu­le Ebensee.

Schwarz und Han­reich holen Ortsmeistertitel

Mit Con­stan­ze Schwarz trug sich eine jun­ge Dame aus Rind­bach erst­mals in die Sie­ger­lis­te ein (37:44) und sicher­te sich den Titel der Eben­seer Orts­meis­te­rin. Alex­an­der Han­reich, letz­te Woce noch in der Mixed-Staf­fel beim Dolo­mi­ten-Mann in Lienz erfolg­reich, konn­te sei­nen Orts­meis­ter­ti­tel aus dem Vor­jahr erfolg­reich in 26:41 verteidigen.

Mit 85 in 40 Minu­ten um die Seen

Für Bewun­de­rung sorg­te ein­mal mehr Hans Weber (LCAV Jodl Pack­a­ging). Weber, Jahr­gang 1938 (!) und oft­ma­li­ger Mas­ters-Welt­meis­ter, ließ in 40:15 so man­chen Jun­gen alt aus­se­hen und gewann die AK V vor Hans Fel­ber (Jg. 1947) aus Ohls­dorf, der in tol­len 41:43 finish­te. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist auch die Leis­tung von Sig­mund Wein­ba­cher (LC Eben­see), der sich beim 26. Lang­bath­see-Lauf die 26. Medail­le um den Hals hän­gen durfte.

Gelun­ge­nes Lauffest

Vie­le der Teil­neh­men­den nutz­ten die Gele­gen­heit und erfrisch­ten sich nach dem – wie immer vom LC Eben­see her­vor­ra­gend orga­ni­sier­ten Lau­fe­vent — im noch 21 Grad war­men Lang­bath­see oder erfreu­ten sich am Cate­ring von Ali Auer vom Gast­hof Pfandl. Bei der Sie­ger­eh­rung wur­den die Prei­se von Bür­ger­meis­te­rin Sabi­ne Prom­ber­ger und Spar­kas­sen-Vor­stand Andre­as Mayr­ho­fer überreicht.