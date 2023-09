Herbstwanderung und „Wochateiln“ mit dem Feichtlgut

Jähr­lich unter­nimmt das gan­ze Team samt Kun­den des „Feichtlgut‘s“ Ohls­dorf eine Herbst­wan­de­rung. Am Mitt­woch 27.9.2023 war es wie­der so weit. Im Vor­feld wur­de aber auch mit dem Wirt des Gast­haus Alt­mühl in Gmun­den Ger­hard Scheu­rin­ger über eine vor drei Jah­ren aus­ge­spro­che­ne Ein­la­dung des gesam­ten Feichtlgu­tes zum Mit­tag­essen gespro­chen. Eine super Gele­gen­heit, so Ger­hard Scheu­rin­ger, der sofort eine Zusa­ge machte.

Ulrich Fit­zin­ger, Lei­ter im Feichtlgut Ohls­dorf: „Wir mach­ten uns mit all unse­ren Kunden/innen, Betreuern/innen und Mitarbeiter/innen zu Fuß über Wald und Flur bei herr­li­chem Spät­som­mer­wet­ter auf die ca 7 Km lan­ge Wan­der­stre­cke und kamen um 11:30 mit über 60 Per­so­nen im Gast­haus Alt­mühl in Gmun­den an. Dort wur­den wir von Ger­hard Scheu­rin­ger und sei­nem Team herz­lich emp­fan­gen und in den vor­be­rei­te­ten Spei­se­saal geführt.

Es gab Rie­sen­schnit­z­erl mit Pom­mes und Salat und jede Men­ge Geträn­ke. Alle waren hell­auf begeis­tert. Wir zie­hen den Hut vor Ger­hard Scheu­rin­ger und sei­nem Team, sagen ein gro­ßes DAN­KE­SCHÖN für die Herz­lich­keit, für das super Essen und die Gast­freund­schaft in der Alt­mühl in Gmun­den. Die­ser Wan­der­tag mit Ein­kehr in der Altmhl Gmun­den war ein ech­tes High­light die­ses Jahres!”

„Ein Her­zens­wunsch, den ich heu­te mit der Ein­la­dung zum Mit­tag­essen für das Feichtlgut erfül­len durf­te. Ich bin gerührt, über­wäl­tigt und fas­zi­niert von die­sem Team Feichtlgut und der Betreu­ung die­ser Men­schen mit Beein­träch­ti­gun­gen. Ich sage nur Gän­se­haut pur!“, so ein über­wäl­tig­ter Ger­hard Scheu­rin­ger im Gespräch.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER Fotopress